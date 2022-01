Los 4 productos Real food de Carlos Ríos que están arrasando en los supermercados

El ‘realfooding‘ es el cambio en alimentación que mucha gente necesitaba. Si lo traducimos al español, entenderemos que hablamos de comida real, es decir, alimentos con un buen procesado, alimentos frescos que conservan nutrientes y que no son tan adictivos ni alteran el gusto. En otras palabras, los alimentos naturales, de toda la vida.

Su impulsor es Carlos Ríos, seguro que alguna vez has escuchado su nombre en las redes sociales, donde es muy activo. Es un joven nutricionista cuya labor ha cambiado la vida a miles de personas ya no sólo en España. Si le sigues en las redes sociales, seguro que alguna vez has escuchado hablar de ‘Matrix’, el nombre con el que se refiere a toda la industria de los ultraprocesados con la que quiere acabar. Es la forma de explicarlo en su libro ‘Come comida real: Una guía para transformar tu alimentación y tu salud‘.

Su objetivo es eliminar esta industria de ultraprocesados, un concepto que ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, y que se basan por ser no tanto alimentos, sino productos que han sido fabricados a partir de una preparación industrial comestible, preparados a partir de las sustancias de otros alimentos, pero que no son alimentos naturales ni reales, como lo que propone Carlos Ríos.

En su plan por llevar el realfooding al público más directo, su objetivo es llegar a los supermercados con productos 100% naturales, naturales. Alimentos que no son ultraprocesados, y cuyo objetivo es constituir una sociedad sana en la que no existan los ultraprocesados. Ya se pueden ver en muchos supermercados (cada día más), fruterías o tiendas locales, productos con la marca de Real Food. Hoy te traemos los cuatro más conocidos, y por los que ha empezado este cambio a mejor en la alimentación.

La crema de cacao Real Fooder: adiós a la Nocilla

Ha sido una de las últimas incorporaciones al mercado. Acostumbrados a untar la Nocilla o Nutella en el pan, la competencia está servida con esta crema de cacao sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Viene en una tarrina suficientemente grande de 200 gramos, y está hecha a base de castañas.

Crema de cacao realfooding

El truco está en el endulzamiento natural de la propia crema, y es que como te hemos dicho, no tiene ni azúcares añadidos ni edulcorantes. La clave está en los dátiles, castañas y cacao, que le dan ese sabor dulce. Viene a ser algo así como un puré de dátiles y castañas, cien por cien naturales, sin ningún endulzante.

Entre sus ingredientes, encontramos puré de castañas, agua, sal, dátiles, fibra de achicoria, tahini (pasta de semillas de sésamo), cacao desgrasado (5%), aceite de oliva virgen extra (2%), leticina de girasol y conservador. Podemos encontrar esta crema de cacao realfooding en Alcampo, o si lo prefieres en Supermercados Mas desde 2,90 euros.

Hummus realfooding: se agota en cuestión de horas

Fue uno de los primeros productos que Carlos Ríos trajo al mercado de la mano de Shukran, la marca con la que comercializa sus productos. Este hummus Shukran lo puedes encontrar en Carrefour y debes darte prisa porque vuela de los lineales de los supermercados, porque no duran nada en stock. Es una receta con garbanzos triturados, tahini, aceite de oliva, jugo de limón y especias. Fin, no hay nada más. Muy pero que muy sabroso, y natural cien por cien; por eso triunfa. También disponible en Alcampo desde 1,5 €.

Hummus realfooding

El mutabal: crema de berenjena asada y Tahini

Vino después que el hummus, y sorprende por lo natural que es y por su sabor tan conseguido. Este untable es también conocido como baba ganoush, procedente del Líbano. Se basa en berenjena al 75%, tahini, agua, aceite de oliva virgen extra, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal. No contiene ningún tipo de aditivo, ni conservante, ni acidificantes ni nada por el estilo

Mutabal realfooding

El mutabal se puede encontrar en Carrefour, o si lo prefieres también puedes adquirirla en Alcampo por menos de 2 €. Viene en una tarrina de 150 gramos, y de nuevo, es muy difícil de encontrar porque cuando se reponen, se agotan en cuestión de muy poco tiempo.

El guacamole definitivo: el de Carlos Ríos

De la marca Trops, este guacamole se diferencia del resto por tener el 90% de aguacate de la variedad HASS, lo que significa que es apto para celiacos, y no tiene ni conservantes ni colorantes. Además de ello, lleva cebolla, limón, ajo, sal, ácido ascórbico y ácido cítrico. Es perfecto para dipear o acompañar con lo que quieras.

Guacamole realfooding

Este Guacamole Real Food tiene un precio de 1,99 euros en Alcampo, y se debe consumir en menos de 24 horas tras abrir el bote, motivo por el que tiene un reducido peso de 200 gramos.