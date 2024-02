Los mejores sofá cama de Ikea para recibir a tus visitas

El mundo de la decoración abarca un sinfín de aspectos. Y es que son muchos aspectos los que se deben tener en cuenta a la hora de brindar a nuestro hogar una decoración efectiva. No solo a nivel visual, con elementos que deben cumplir un sentido estético, sino también a nivel funcional en lo relativo a la distribución de los espacios.

Algunos tienen la suerte de contar con un hogar muy amplio, en el que haya espacio para todo, incluso para alguna que otra habitación extra. Unos espacios que vienen muy bien para ocasiones como, por ejemplo, recibir visitas en casa. Sin embargo, esto no es lo habitual, pero no significa que las personas que vivan en pisos más moderados no puedan recibir visitas.

Y es que, desde hace muchos años, los sofá cama son un auténtico salvavidas para esas ocasiones en las que nos vemos obligados a dar cobijo a un familiar o ser querido. Unos sofás que apuestan por la comodidad tanto en su vertiente como sofá, como en la vertiente como cama. Y si estás buscando uno de ellos, Ikea cuenta con un amplio abanico de todos ellos.

Los mejores sofá cama del catálogo de Ikea

La opción más práctica para espacios pequeños

La cadena sueca cuenta con una amplia variedad de estos productos. Pero si lo queremos colocar en un salón en el que el espacio no sobre, el sofá cama LYCKSELE LÖVÅS es una de las opciones más prácticas, sencillas y efectivas que nos ofrece el catálogo de la cadena sueca por muchos motivos.

Se trata de un sofá de dos plazas que se puede transformas de forma muy sencilla y en cuestión de pocos segundos en un colchón firme de espuma para dos personas que brinda un confort sin igual tanto en su versión como sofá como en su versión como cama. Cuenta con unas medidas como cama de 188×140 centímetros, y en términos de practicidad, es una de las mejores opciones que podemos encontrar en Ikea, donde tiene un precio de 399 euros.

Una alternativa cómoda a la par que elegante

No obstante, si dispones de algo más de espacio para colocar un sofá grande en el salón de tu casa, FRIHETEN es una de las mejores opciones disponibles en Ikea. Se trata de un sofá cama de tres plazas que también se convierte fácilmente en cama, y que destaca por un equilibrio perfecto entre la elegancia y la comodidad que brinda a los que lo utilicen.

En lo estético, gracias a su disponibilidad en cuatro colores distintos, entre los que se encuentran el negro, el gris, y el azul, encaja a la perfección con cualquier tipo de salón, independientemente de su estética. En lo funcional, el almacenaje inferior con el que cuenta, que permite guardar todo tipo de complementos, lo convierte en un complemento multifuncional para tu salón. Y está disponible en Ikea por 549 euros.

La opción más económica del catálogo de Ikea

Precios que, sin embargo, pueden resultar considerablemente altos para un público general. Sin embargo, no es necesario invertir una cantidad tan grande para llevar a casa un sofá cama bueno, bonito y también barato. Y HAMMARN es el ejemplo perfecto de ello, ya que es un sofá muy por debajo del precio de los previamente mencionados.

En su base, cuenta con un tejido elástico sobre el que se apoya el colchón del sofá y la cama, lo cual lo convierte en una opción totalmente cómoda tanto para sentarse como para dormir. Además, de la mano de esta estructura, destaca también por ser un sofá muy ligero, lo cual puede ser muy útil a la hora de desplazarlo a cualquier lugar del salón. Y su precio en la web de Ikea es de tan solo 149 euros.

La mejor opción del catálogo de Ikea

No obstante, si lo que buscas es tirar la casa por la ventana con una de las mejores opciones que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, sin lugar a dudas la chaiselongue FRIHETEN. Un modelo que apuesta por un diseño de chaiselongue que tan de moda está, y la combina con la practicidad que un sofá cama brinda a cualquier salón.

Pero este sofá con esquinero no solo se transforma en una cama doble, sino que, a mayores, también aporta un espacio de almacenaje en el cual podremos guardar cualquier cosa, desde las mantas o almohadas para que los invitados usen para dormir, como cualquier tipo de objeto. De la mano de unas medidas de 204×140 centímetros, es el sofá cama perfecto para un salón amplio. Y cuenta con un precio en Ikea de 649 euros.