Los pantalones de campana vuelven a estar de moda y Bershka tiene los más ochenteros

A lo largo de su vida, cualquier persona se ha visto en la disyuntiva de abrir su armario y no saber qué ponerse. Estos vaqueros no, porque lo me los puse antes de ayer. Este vestido tampoco, porque me moriría de frío. Estas botas tampoco, porque me descuadrarían el outfit.

La prendas con efecto piel, tan atrevidas como acertadas

En muchas ocasiones, es algo que viene dado por el hecho de que tenemos mucha ropa, pero son prendas muy similares entre sí. Es por esto que hay veces que no elegimos una prenda concreta porque nos hemos puesto una parecida recientemente. Y, por ello, cada vez más gente opta por alternativas más atrevidas que le den otro toque a nuestro armario.

Pantalones con efecto piel de Bershka, disponibles por 22,99 euros.

Y en Bershka podemos encontrar algunas de ellas. Y en este artículo, vamos a hablar concretamente de unos pantalones con efecto piel que se pueden encontrar en la tienda de Inditex. Si bien es cierto que no es una prenda que se haya inventado de cara a esta campaña, este modelo tiene una característica no muy común que le convierte en una prenda distintiva.

Este factor no es ni más ni menos que el color. Además del clásico color negro en el que podemos encontrar todos los pantalones de este corte, en Bershka están disponibles en otros dos colores: marrón y azul cielo. Dos alternativas al clásico negro que ya es de sobra conocido por todos, con los que puedes dar a tus outfits un toque muy poco habitual.

En su estructura hablamos de un modelo bastante clásico, tratándose de una prenda ceñida en la cintura pero, a diferencia de la gran mayoría de pantalones con efecto piel, y es que son de campana. Respecto a sus materiales, el tejido base se compone con un 100% de poliéster, mientras que el recubrimiento para otorgar a la prenda ese efecto piel, es 100% poliuretano.

Por todo esto hablamos de un modelo que destaca por su innovación a la hora de seleccionar los colores, algo que aporta muchas posibilidades a la hora de confirmar tus looks, y también por ofrecer un pantalón con un corte distinto a la gran mayoría de las prendas de efecto piel. Y lo mejor de todo, es que te podrás hacer con cualquiera de los tres modelos por el módico precio de 22,99 euros.