Los vestidos formales e informales de C&A para completar tu fondo de armario este verano

El verano es una época única en lo que se refiere a moda. Es ese momento en el que las tiendas de ropa comienzan a apostar por looks más atrevidos y nosotros tenemos margen para probar con nuevos y originales estilos que podrían salirse de nuestra zona de confort. C&A tiene todo lo que necesitar para terminar de completar tu fondo de armario más veraniego.

Si hay una prenda que ha conseguido una gran repercusión durante esta temporada y que sin duda no puede faltar en tu armario, esa son los vestidos. Tanto para ocasiones más formales como para días de diario, los vestidos son siempre prendas de lo más ponibles para múltiples ocasiones y nunca está de más contar con la suficiente variedad en nuestra colección.

Estos son algunos de los mejores vestidos que hemos encontrado en C&A para este verano tanto con diseños formales como con otros más desenfadados, para que puedas escoger los que mejor se adapten a ti y a tu estilo ahora a mejor precio que nunca. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Vestido crochet a rayas

No es ninguna novedad que el crochet está marcando tendencia. Ya desde invierno llevamos apostando por este tipo de prendas que se han ido manteniendo en primavera y que en verano no iban a ser menos. Este vestido corto con diseño a rayas y tirantes anudados al cuello es ideal para tus looks de playa y tiene un precio de 29,99 euros.

Vestido en línea evasé

Si necesitas añadir a tu armario un vestido de diseño sencillo y formal que puedas llevar a ocasiones especiales o más serias, esta opción en línea evasé puede ser lo que estás buscando. Se trata de una prenda sostenible confeccionada en algodón orgánico. Su tejido ligero con estampado de Mickey Mouse y su falda de volantes lo convierten en la opción ideal para disfrutar este verano. Podrás encontrarlo en C&A a un precio de 29,99 euros.

Vestido fit & flare

Los vestidos de corte midi se han convertido en una fuerte tendencia desde la temporada de primavera, esas prendas de lo más ponibles y con elegancia que podrás llevar tanto para tus looks de diario como para ocasiones más especiales. Cuenta con un bonito diseño de volantes con frunces finos y una espalda con cintas estrechas para poder anudarlas, junto con una parte elástica y fruncida. Tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido elegante con nudo

Por último, no podía faltar en esta lista una opción elegante y formal ideal para reuniones de trabajo o incluso para ir a la oficina este verano. Se trata de un bonito vestido corto blanco con estampado floral en negro que le da un toque moderno y elegante. Se trata de una prenda confeccionada en tejido fluido de mezcla de lino con nudo y tirantes ajustables. Cuenta con una abertura en la parte delantera y cierre de cremallera en la parte trasera. Podrás encontrarlo a un precio de 39,99 euros.

Encuentra los vestidos que más vayan con tu estilo y renueva tu armario con la mejor selección de C&A con todo tipo de diseños, formas, colores y precios. Aprovecha esta oportunidad para darle un toque diferente a tu colección.