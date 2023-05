Maisons du Monde tiene el complemento que convierte tu baño en una estancia de lujo

Son muchos, prácticamente interminables, todos y cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de decorar nuestro hogar. Unos aspectos que, en cierta medida, atienden a un factor meramente visual. Sin embargo, más allá del punto de vista estético, también es importante tomar en cuenta otros factores.

Y es que la distribución y el orden de todos y cada uno de estos elementos también representan un punto importante dentro del ámbito decorativo de nuestra casa. Algo que afecta a todas y cada una de las estancias del hogar, desde el salón hasta la cocina. Un hecho del que plataformas como Maisons du Monde son perfectamente conscientes.

Leer más: Lidl organiza el garaje de los amantes de las rutas en bici por menos de 5 euros

Maisons du Monde decora tu cocina de forma elegante

No cabe ninguna duda en lo que respecta al hecho de que la cocina es la estancia del hogar que debe contar con una mayor cantidad de elementos funcionales, ya que es el lugar en el que realizamos todo tipo de tareas: desde cocinar hasta fregar los platos. Sin embargo, esto no implica que no podamos apostar por una decoración elegante en nuestra cocina, tal y como lo demuestra el dispensador de lavavajillas de cerámica.

El dispensador de lavavajillas de cerámica, disponible en Maisons du Monde.

Se trata de un producto que destaca, en primer lugar, por su aspecto funcional. Y es que de la mano de este dispensador, nos podremos olvidar de tener la esponja o el estropajo desperdigados por cualquier lugar de la encimera. Pero es que, además, gracias al dispensador de jabón que incorpora en su diseño, podremos enjabonar nuestra esponja directamente y de forma sumamente sencilla.

Únicamente su aspecto funcional ya hace de este producto uno muy atractivo a la hora de hacernos con él. Sin embargo, echando un vistazo al punto de vista estético, este producto gana aún más enteros, dado el toque de elegancia que tiene la capacidad de brindar a tu cocina. Algo que le debe al material de cerámica beige que lo compone, y que brinda a tu cocina un aspecto caracterizado por un enorme lujo.

En definitiva, un producto con el que Maisons du Monde demuestra que la cocina también es una estancia a la que le podemos sacar mucho partido, tanto estética como funcionalmente hablando. Y en esta ocasión, lo demuestra de la mano de este versátil producto, que podrá ser vuestro a través de la web de la cadena francesa por tan solo 18,99 euros.