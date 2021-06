Mango dispara las ventas del vestido que Paula Echevarría se puso el sábado en Madrid

Paula Echevarría es una de las ‘it girls’ más conocidas del país. La influencer publica todos los días la vestimenta elegida para la ocasión. Lo hace principalmente con marcas económicas, al alcance de todos los bolsillos. Por este motivo, causa sensación y se agotan en cuestión de horas. Este fin de semana lo ha vuelto a hacer con el vestido veraniego que utilizó para salir de paseo con su pareja y el hijo de ambos, Miguel Jr, por Madrid.

La asturiana tiene muy buen gusto a la hora de combinar todo tipo de conjuntos. Sabe perfectamente que complementos casan con sus prendas. Este fin de semana ha causado furor con un modelo rosa empolvado con mangas abullonadas y dos bloques de volantes de Mango. Como se puede ver en la publicación de Instagram, Echevarría lo ha combinado con unas sandalias romanas, muy de moda esta temporada, y un bolso.

Este vestido fluido de largo midi 100% de lino de estilo camisero en rosa tan solo cuesta 49,99 euros. Y sus sandalias de tiras anudadas al tobillo 39,99 euros. El bolso de la actriz también es de Mango. Y es que en esta ocasión ha querido apostar por todo el look completo de la firma catalana.

Otro de los ‘looks’ de Paula Echevarría que triunfan este verano

Este fin de semana Paula Echevarría ha conquistado a sus seguidores con un estilo muy similar y muy cómodo y fresco para este verano. Se trata de un sencillo look con un vestido blanco cruzado de Lefties del que encontramos un modelo en la web muy similar, un poco más corto, con un precio de 15,99 euros y que ha combinado con unas sandalias planas negras y bolso bandolera negro que no, este no es low cost, sino que es de Roger Vivier.