El pantalón de punto de Mango más versátil y cómodo al 30% de descuento

Si hay una prenda que no podemos perder de vista y que seguramente se quedará con nosotros durante mucho tiempo, ese es sin duda el pantalón de punto. Protagonista absoluto de nuestras tiendas favoritas y de infinidad de looks de street style. Y eso no es de extrañar ya que cumple una doble premisa que la hace irresistible. Porque es un tejido cómodo y versátil.

Se adapta tanto a prendas casuales o deportivas como a estilismos más sofisticados. A estas alturas probablemente ya tengas otra prenda de punto en tu armario, si no, o estás pensando en añadir algunas más, tenemos justo lo que necesitas. Entre las novedades de Mango encontramos un pantalón ancho, esto le permite crear conjuntos cómodos y cool en muy poco tiempo.

Pantalón de punto Mango

Estos pantalones de Mango están confeccionados con el popular tejido de las últimas temporadas. Son hasta el tobillo, ideales para usar con zapatillas o botas, dejando ver los zapatos. Su diseño es de pierna ancha y cintura alta con banda elástica.

El color de esta prenda es blanco roto, una de las tonalidades que últimamente vemos con más frecuencia en tiendas y street style para llevar en invierno. No obstante, si el color crudo no es tu debilidad puedes optar por el color khaki.

Entre sus señas, también resalta porque es una prenda sostenible al estar realizado en un 89% con poliéster reciclado, un 11% elestano y etiquetada como Committed. Así obtienes una prenda distinta, bien cómoda y que además preserva el medio ambiente con el fin de llevar algo con mayor valor añadido.

El precio de este pantalón de Mango es de 15,99 euros. No solo es una prenda versátil con la que puedes jugar para innumerables looks, sino que también favorece cada silueta.