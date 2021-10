Mango tiene el pantalón efecto piel que se agota en Zara cada semana

Los años 90 han vuelto para conquistar las prendas del otoño. Nos encontramos ante una nueva tendencia. Hay muchas prendas de aquella época, como el pantalón de pana, que también ha vuelto, pero si hay una que está causando un auténtico revuelo, esa no es otra que el pantalón de efecto piel. Es tal su éxito que el último de este estilo lanzado por Zara ya está agotado desde hace días. No obstante, si quieres conseguir ese pantalón viral no sufras, en Mango también lo han fabricado y está a la venta.

El gran éxito de los 90 en las noches festivas se agota en días

El pantalón efecto piel vuelve con gran éxito a las estanterías después de triunfar en la década de los 90. Es una prenda perfecta para salir por la noche de fiesta, pero también se le puede sacar provecho durante el día combinándolo, por ejemplo, con un crop top o con una sudadera “oversize”. Además, de este estilo de pantalones encontramos varios modelos, desde el entallado hasta el estilo “jogger”. No obstante, el auténtico éxito de Zara que ahora también vende Mango es el pantalón efecto piel de tiro alto.

Este pantalón se encontraba dentro de la colección «The 90´s Full Length», donde Zara está recuperando todos los estilos de aquella época. Al ser un pantalón de tiro alto y pierna recta estiliza mucho más. Son muchas las mujeres que fueron a comprar en masa este pantalón por solo 29,95 euros. Las tallas están agotadas. Aunque bueno, si miramos por la web solo quedan un par de tallas de la 40 a la 44. Es posible que mientras nos lees se hayan acabado.

Mango ha sacado el mismo modelo exactamente igual, así que no tienes por qué preocuparte. También es de diseño de tiro alto y pierna recta, aunque algo más amplio que el de Zara. Este es algo más caro, 39,95 euros, y lo podemos encontrar de las tallas 32 a la 46. Ya sabéis que Mango ahora hace tallas más grandes para poder llegar a todos los cuerpos, esta nueva colección se llama violeta.