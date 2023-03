Mango lanza, ‘exclusivamente online’, un vestido similar al que utilizó Edurne para los Premios Ídolo

Tras el éxito cosechado el año pasado en los Premios Ídolo, la gala con la que Dulceida sorprendió al mundo, este año 2023, se realizó su segunda edición el pasado 9 de marzo, un evento que ya se ha convertido en un gran acontecimiento en el mundo de las redes sociales. Aunque la gala de este año se ha visto marcada por la ausencia de algunas infuencers de nuestro país, María Pombo o Rocío Osorno, entre otras, los premios siguen despertando la máxima expectación.

Y no tanto por quiénes recibirán los premios en sí, sino, como siempre, por los looks de la alfombra roja por la que desfilaron innumerables personajes famosos. La lista de invitados incluye nombres muy conocidos de las redes sociales como Laura Escanes o Lola Moreno (@lolalolita), pero también cantantes como Edurne o actrices como Ana Milán, que entregará los premios por segunda vez.

Las transparencias, los cortes cut out y los detalles metalizados han sido protagonistas, pero quien sorprendió, y no precisamente por llevar todas estas tendencias, fue Edurne. La cantante optó por un básico que nunca pasa de moda, un vestido midi muy ajustado en efecto piel, con un brillo y una textura increíble, que complementó con unas sandalias doradas. No sabemos quién es el creador de esta prenda, pero buscando hemos encontrado uno idéntico en Mango, ¡te lo enseñamos!

Vestido tirantes piel Mango

Se trata de un diseño midi y entallado confeccionado en 100% piel ovino, su cuello es escotado y con tirantes finos. Cierra en la parte trasera con una cremallera invisible. Pertenece a la colección fiesta y ceremonia de Mango, una selección de prendas refinadas, confeccionadas con materiales de calidad para construir un armario femenino y contemporáneo para ocasiones especiales.

Únicamente está disponible en la página web de Mango ‘exclusivo online’ y está disponible en tallas de la S a la L, su precio precisamente no es low cost, ya que está en 219,99 euros, pero una cosa está clara y es que tendrás un vestido que no pasa de moda durante años, gracias a su tejido.