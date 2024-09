¿Cuál es la marca de coches menos fiable de Europa? La OCU responde

De entre todas las gestiones que todo el mundo tendrá que afrontar a lo largo de su vida, comprar un coche es una de las más importantes. Posiblemente, junto a comprar una casa y tener hijos es la decisión más pensada que todos deben valorar, en relación con varios aspectos: la funcionalidad, las plazas disponibles, el dinero que queremos gastar…

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un coche, por ello debe ser una decisión muy meditada. Sin embargo, más allá de los pros, también es fundamental tener en cuenta los contras, y es una realidad que existen algunas marcas que dan más problemas que otras a la hora de comprar un coche, siendo este un aspecto básico a la hora de elegir.

La OCU tiene claro cuál es la marca de coches menos fiable de Europa

Por ello, como es habitual, la OCU ha querido sacar de dudas a todos aquellos que se encontraban dubitativos respecto a la decisión de la compra de un vehículo. De hecho, hace escasos días publicaron la lista anual en la que indicaban los coches menos fiables del mercado europeo, con unos resultados que sorprenderán a más de uno.

Un estudio que se ha basado en las respuestas de un total de 52.430 conductores de cinco países distintos de Europa, además de los informes de averías que presentan las distintas marcas de automóviles. Precisamente, entre los análisis de estas averías, la OCU ha detectado que los problemas eléctricos son los más habituales, representando el 17% del total de las averías de un coche. Más allá de eso, los errores en el sistema de frenos, la electrónica, la dirección y amortiguación o el motor, son otros de los errores más habituales.

Además, para sorpresa de muchos, el estudio de la OCU ha servido para determinar que los híbridos de gasolina son los que menos se estropean. De hecho, todos los modelos incluidos en el estudio, superan los 95 puntos de fiabilidad, siendo las marcas más fiables de todo el mercado. Sin embargo, la verdadera sorpresa, llega al descubrir las marcas menos fiables de coches.

Los coches de lujo, señalados por el estudio de la OCU

Y es que los 95 puntos de fiabilidad obtenidos por Lexus, ubicado en primera posición, contrastan con los solo 60 puntos de fiabilidad de Tesla, señalado por la OCU como el vehículo menos fiable del mercado europeo, por el contrario a lo que muchos piensan. Cerrando el podio de los menos fiables, Land Rover y Alfa Romeo, ambas con 64 puntos, ocupan la penúltima y antepenúltima plaza.

No obstante, no muy lejos de los últimos clasificados se encuentran marcas del prestigio de Jaguar, con un total de 68 puntos, o Porsche, con 76, estando muy lejos de la zona alta de la tabla en lo que respecta a fiabilidad. Unos resultados que poco dejan a la interpretación, pero si ejemplifican una cosa: la calidad no siempre va ligada al precio.