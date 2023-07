¡Chollo a la vista! MaryPaz deja a menos de 8 euros los zapatos de tacón que puedes combinar con cualquier look de invitada

Hay ciertas prendas, calzado o complementos que no pueden faltar en cualquier fondo de armario. Hablamos de esos artículos más básicos y combinables que nos pueden sacar de más de un apuro cuando no tenemos demasiado claro con qué combinar un determinado outfit. Si hablamos de calzado, MaryPaz tiene rebajada una de esas propuestas, ¡la necesitas en tu colección!

Ya sean prendas como una falda negra o un vestido básico hasta complementos o calzado como unas zapatillas blancas básicas como las de las rebajas de Mango o un bolso que podamos llevar siempre con nuestros looks de diario, siempre debemos cuidar esta sección de nuestro fondo de armario, ¡y es que puede llegar a ser mucho más importante de lo que imaginamos!

Los zapatos cerrados de tacón más básicos de MaryPaz para tus looks más elegantes

Hay muchas ocasiones en las que queremos destacar con un look elegante y sofisticado, y queremos tener en cuenta todos y cada uno de los detalles que lo componen. Aunque solemos dar muchas vueltas en busca del conjunto ideal, muchas veces basta con una prenda llamativa y un calzado básico para conseguir lo que estamos buscando, ¡y estos tacones pueden sacarnos de más de un apuro!

Es una propuesta tan sencilla que puede llegar a pasar desapercibida y, sin embargo, es uno de esos imprescindibles que nunca pueden faltar en cualquier fondo de armario. Son unos zapatos que combinan a la perfección con cualquier look elegante y formal y además, otorgan un estilo más sofisticado incluso a tus looks de diario, ¡no puedes dejarlos pasar!

Se trata de un zapato de tacón medio ancho estilo salón confeccionado en un tejido en efecto ante. Cuenta con un acabado en punta que le da un toque más elegante al calzado, una propuesta que consigue estilizar tus piernas con un estilo de lo más serio y formal, ideal para reuniones importantes de trabajo o cenas de empresa.

Al igual que en otras ocasiones nos hemos encontrado con un calzado mucho más específico, esta es una de esas propuestas que podemos asegurar que no deben faltar en cualquier fondo de armario, ¡vienen genial para esas ocasiones en las que no sabes con qué calzado combinar tus looks más elegantes! Además, podrás encontrarlos en la sección de rebajas de MaryPaz con un descuento de más del 70% a un precio final de tan solo 7,99 euros.