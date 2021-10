Maybelline New York tiene una máscara de pestañas para volumen colosal en lo más vendido de Amazon

Con la llegada del otoño nuestra agenda se llena de compromisos personales. Fiestas, celebraciones, cenas entre amigas y muchos más planes a los que siempre quieres acudir elegante. Incluso al trabajo. La mirada dice mucho de ti, así que es hora de sacarle partido con unas pestañas más voluminosas que darán el efecto de una mirada más seductora.

En tu bolso no puede faltar nunca a partir de ahora la máscara de pestañas con volumen colosal express de Maybelline New York. En Amazon la encontrarás disponible y a un precio muy económico.

Unas pestañas más voluminosas para una mirada impactante

Este producto de maquillaje ya es el más vendido en Amazon. Está disponible por solo 4,92 euros. Cuenta con una gran puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, un excelente.

Con una sola pasada da a tus pestañas un volumen colosal, más abundante. En una tonalidad negra. Conseguirás una mirada impactante e hipnotizadora. Con un volumen hasta los extremos totalmente uniforme.

Tal y como detallan, debes aplicar la máscara desde la raíz hacia los extremos extendiendo las pestañas al máximo.

Para conseguir un efecto más intenso repite el proceso una vez más. Nos encontramos ante un maxi-cepillo con carga de cerdas onduladas para crear un efecto más potente con fórmula de colágeno que aporta a las pestañas un volumen impactante. Se puede usar con lentes de contacto y es apto para aquellos ojos más sensibles.

Maybelline New York es una de las firmas de maquillaje mejor valoradas gracias a la calidad de sus productos. Todas sus clientes aplauden el poder de esta máscara de pestañas y su larga duración, ya que aguanta horas y horas y no se difumina con facilidad.

“El producto es buenísimo. Te hace unas pestañas impresionantes y rizadas, y dura mucho puesto en las pestañas. Mis pestañas ahora tienen un negro precioso. Lo recomiendo”, “se la recomiendo a todas las mujeres yo en mi caso tengo las pestañas largas, pero con esta mascara parece que me he puesto unas postizas de lo largas que me las deja, sin grumos y muy resistente. Calidad excelente, precio magnifico” o “muy buena mascara, levanta las pestañas y les da volumen. Fácil de quitar con desmaquillante o cualquier jabón facial. Lo recomiendo“, son algunas de las opiniones más que positivas de este producto.

