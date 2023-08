MediaMarkt arrasa con su último chollo: un televisor inteligente por menos de 200 euros

Dentro de todos los aspectos fundamentales que el desarrollo de la tecnología ha cambiado por completo en nuestras vidas, el ocio y el disfrute del tiempo libre ha sido el aspecto que más beneficiado se ha visto, de la mano de la aparición de todo tipo de dispositivos electrónicos con los que podemos disfrutar de diversas actividades.

Dentro de todos estos elementos que con el paso de los años han ido evolucionando, las televisiones son uno de esos conceptos cuyas funciones y prestaciones se han visto incrementadas con el paso del tiempo hasta límites que parecían insospechables. Y así lo demuestran la enorme variedad de modelos que hay en MediaMarkt.

MediaMarkt y Xiaomi apuestan por la calidad al mejor precio

Con el paso de los años, como es evidente, hemos alcanzado unas cotas en las que podemos encontrarnos con modelos de altísima gama, cuya principal desventaja es evidente: no son aptos para todos los bolsillos. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no se pueda disfrutar de televisiones modernas a un precio muy asequible. Y el televisor Xiaomi Mi TV P1 de 32 pulgadas es el ejemplo de ello.

El televisor Xiaomi Mi TV P1. Foto: MediaMarkt.

Un televisor que, si bien está muy lejos de los televisores de alta gama, cuenta con unas prestaciones lo suficientemente buenas como para satisfacer las demandas de una persona que busque simplemente disfrutar de una Smart TV, de la mano de un modelo que cuenta con una calidad de imagen Full HD, además de un respetable sistema de sonido Dolby Audio.

Funciona con un sistema operativo Android TV, el cual ofrece un funcionamiento sencillo, rápido y seguro, teniendo una interfaz sumamente accesible y sencilla de entender para personas de cualquier edad o conocimientos tecnológicos. Más allá de eso, la accesibilidad del modelo también es sumamente llamativa, pues incorpora 3 entradas HDMI y 2 USB, algo que no es habitual en modelos de esta pulgada.

Todo esto, sumado al carácter inteligente del modelo y a una enorme conectividad con todo tipo de dispositivos Android, hacen de este uno de los modelos más atractivos del catálogo de MediaMarkt, sobre todo en lo que a modelos accesibles de gama baja se refiere. Pero es que ofrece unas prestaciones más que suficientes para disfrutar de todo tipo de contenido con una calidad nada desdeñable, estando disponible en la web de MediaMarkt por un precio de tan solo 199 euros.