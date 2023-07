Los mejores bikinis de LEFTIES por menos de 4 euros, ¡disfruta del verano a precio low cost!

El verano ha llegado con fuerza y esas ansiadas vacaciones están ya a la vuelta de la esquina. La playa sigue siendo uno de los destinos más demandados por muchos para sus escapadas de verano, y si no los planes de piscina son más que necesarios con este calor. Es por ello que debemos tener preparados nuestros bikinis y ropa de baño para la ocasión y Lefties tiene en sus rebajas finales justo lo que necesitas.

Siempre debemos tener en nuestro fondo de armario varios bikinis o bañadores preparados de cara a la temporada de verano. Si este año aún no te has hecho con tu opción favorita para estrenar en la playa, puede que algunas de estas propuestas de Lefties terminen de convencerte, ¡están disponibles a unos precios que no vas a creer!

Bikini dos piezas bandeau

Esta primera propuesta es de las más sencillas, pero ha conseguido llamar nuestra atención por su estampado. Se trata de un set de baño de dos piezas formado por un bandeau estampado con relleno extraíble y tirantes anudados al cuello también extraíbles, ideal para tomar el sol y que no te quede marca. Incorpora además una braguita de corte clásico lisa de lo más combinable. Está disponible con un descuento del 40%, a un precio de tan solo 2,99 euros.

El bikini bandeau de Lefties. Foto: Lefties

Set de baño multiposición

Esta propuesta es una de las más originales, y es que cuenta con una parte superior multiposición de lo más interesante. Se trata de un set de baño de dos piezas formado por un bandeau estampado con relleno extraíble y con tirantes anudados multiposicionales que podrás llevar de diferentes formas para conseguir estilos más variados. Viene combinado con una braguita de corte clásico lisa y está disponible con un descuento del 40% en varios colores, a un precio de 2,99 euros.

El bikini multiposición de Lefties. Foto: Lefties

Set de baño con fruncido

Por último, esta propuesta es una de las más cómodas y sencillas que ofrece Lefties, y es por ello que ha conseguido enamorarnos. Se trata de un set de baño de dos piezas formado por un sujetador con frunce en el escote y estampado con relleno extraíble. Combina con una braguita de corte clásico con lazada lateral en el mismo estampado que el sujetador. Está disponible con un descuento del 40%, a un precio final de 2,99 euros.

Estas son algunas de las propuestas más rebajadas que hemos podido encontrar en la sección de últimas oportunidades de Lefties, unos bikinis completos de dos piezas que podrás encontrar a unos precios realmente inigualables. Echa un vistazo a su sección de ropa de baño y prepara tus escapadas veraniegas a precio low cost, ¡no puedes dejarlos pasar!