Mercadona da en el clavo con la bebida baja en calorías apta para cualquier dieta

Tras unas semanas en las que las reuniones familiares, caracterizadas por la presencia de grandes comilonas con motivo de la celebración de la Navidad, existe un factor que forma parte la lista de propósitos de Año Nuevo de millones de personas en todo el mundo: aprovechar la llegada del 2023 para dejar a un lado la alimentación abundante y cuidar la línea.

Por lo general, mucha gente confunde el concepto de estar a dieta con pasa hambre y reducir en gran medida la cantidad de alimentos de los que se puede disfrutar. Y lo cierto es que la realidad es muy distinta, tal y como lo demuestra el amplísimo catálogo de Mercadona, que cuenta con una enorme variedad de productos saludables enfocados precisamente a cuidar la alimentación.

Mercadona da vida al acompañamiento perfecto para cualquier dieta

Lo que sí es cierto es que existen varios alimentos prohibidos en cualquier dieta. Y no hablamos únicamente de comida, sino que, sin ir más lejos, otro de los primeros elementos en desaparecer de toda dieta son los refrescos, debido a las altas dosis de azúcar con las que habitualmente cuenta. No obstante, en Mercadona hay una solución de lo más efectiva: el refresco ice tea zero sabor melocotón.

El refresco ice tea zero sabor melocotón, disponible en Mercadona.

Se trata de una gran opción para complementar cualquier comida, caracterizada por un intenso sabor a melocotón que, de la mano de Hacendado llega a los lineales de la cadena valenciana que funciona a la perfección como el elemento sustitutivo de estos refrescos. La diferencia es, desde una primera instancia, evidente: por cada 100 mililitros, esta bebida tiene un aporte de tan solo 1,8 calorías, mientras que ni las grasas saturadas ni el azúcar hacen acto de presencia.

Algo que esta bebida debe a sus ingredientes, entre los cuales destacan ácido cítrico, ácido málico, zumo de melocotón elaborado a partir de concentrado, aroma y antioxidantes, además de un extracto de té que es precisamente el elemento que brinda a esta bebida su sabor suave y agradable.

Una bebida con la que Mercadona no solo demuestra que hacer dieta no tiene por qué reducir la diversidad en tu alimentación, sino que, a día de hoy, el supermercado de Juan Roig sigue siendo de forma indudable la gran referencia en el ámbito de la alimentación. Y lo hace de la mano de este refresco zero que encontraréis en sus lineales por tan solo 0,75 euros.