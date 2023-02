Mercadona ayuda a los celiacos a preparar pizza en su día gracias a este ingrediente

Hasta que no te diagnostican intolerancia al gluten, no se sabe lo difícil que es adaptarse a este nuevo estilo de vida. Porque sí, esta es una nueva forma de vida a la que tú y tu entorno primero os tenéis que acostumbrar y moldear, y cuesta un poco, pero se consigue. La vida social se resiente un poco en particular, pero poco a poco te acostumbras, aunque en los pasillos de los supermercados, ves un montón de productos que no te puedes comer.

También es cierto que es muy raro encontrar un establecimiento que no tenga productos sin gluten, todo el mundo se ha tenido que adaptar y si no, pues para eso tenemos Mercadona, el templo de la celiaquía. Hoy, jueves 9 de febrero, es el Día Internacional de la Pizza, un día perfecto para crear tu propia pizza con este pan sin gluten de Mercadona, ideal para celiacos.

Preparado panificable sin gluten Mercadona

Todos sabemos lo deliciosa que puede ser la pizza casera, pero como te acabamos de decir, hay algunos alimentos, en particular el pan y sus derivados, para los que no existe una versión sin gluten establecida. Por lo tanto, una de las mejores opciones para una persona con intolerancia al gluten pueda preparar pizzas en casa a su gusto es este preparado panificable sin gluten.

La pizza es un ejemplo, porque lo que se ofrece en el área de ultracongelados no solo es poco saludable debido a los ingredientes, sino que también deja mucho que desear en términos de sabor. ¿Nuestro consejo? Compra en Mercadona este preparado de pan sin gluten y haz tu propia masa de pizza casera.

Es cierto que hacer una pizza sin gluten desde cero, es un poco arduo y lleva tiempo, pero una vez que aprendas cómo hacerlo y pruebes el resultado final crujiente, no te arrepentirás y solo querrás comer pizza casera con este preparado panificable sin gluten disponible en los establecimientos de Mercadona. Se vende en un paquete de 820 gramos y a un precio de 2,9 euros.