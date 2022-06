Cena sano y rápido por apenas 2 euros: ahora es posible gracias a Mercadona

El pescado es una de los alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta. De hecho, los especialistas recomiendan que se coma al menos pescado dos o tres veces por semana. La realidad es que a muchas personas no les gusta el pescado, bien por no limpiarlo, cocinarlo, los olores en la cocina… O bien porque no les gusta. ¡Pero todo tiene solución!

Como sabrás, muchos tipos de pescado no hacen falta cocinarlos (aunque sí prepararlos), sino que se comen en crudo. Nos referimos a las anchoas, mejillones, las sardinas… Es una opción muy cómoda para seguir comiendo pescado, a un precio muy económico y sin complicarse absolutamente nada en la cocina.

Las sardinas con aderezo de Mercadona

Como sabrás, en Mercadona venden desde el inicio de sus tiempos sardinas enlatadas, así como sardinillas. Ahora han traído a sus lineales un nuevo producto que, además de por su sabor, te enamorará por su precio:; las sardinillas guisadas con numerosos ingredientes y aderezos para que sigas comiendo pescado.

Como sabes, la sardina es un pescado azul, que ayuda a regular el colesterol y a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Vendrá genial si acompañados estas nuevas sardinillas enlatadas de Mercadona con un poco de pan. Vienen en una lata de 115 gramos, con entre 6 y 8 unidades.

Además, entre sus ingredientes podemos observar que lleva aceite de oliva, tomate, cebolla, pimiento, vino, harina de trigo, especias y sal. Son una de las opciones recurrentes para cenar o comer rápido y saludable, ya que tan solo suponen 321 kcal por 100 gramos de peso, es decir, casi por toda la lata entera. Y decimos barata porque el precio de estas sardinillas enlatadas es de 2,25 euros.

Otras recomendaciones del Mercadona para comer o cenar saludables

Además de estas sardinillas, te traemos otras opciones para que sigas comiendo saludable en Mercadona:

Los calamares congelados limpios y troceados que se pueden encontrar en los frigoríficos de Mercadona. Vienen en un paquete de 475 gramos, perfectos para poner en la sartén con un poco de aceite y disfrutar, con un precio de 4,50.

La merluza natural enlatada de Mercadona. Otra opción rápida para comer pescado de forma rápida y económica, sin apenas preparación. Esta merluza está envasada por un precio de 1,65 euros.