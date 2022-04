Mercadona tiene el desayuno perfecto sin azúcares añadidos que arrasa

Existen algunas rutinas y costumbres que son imprescindibles en el día a día de cada uno. Empezar bien el día es fundamental para poder aguantar con energía la jornada que está por delante, y por ello el desayuno es un aspecto muy importante. En Mercadona son conscientes de ello, y es por eso que ofrecen una enorme variedad de productos de esta índole para que no arranquemos el día con el estómago vacío.

Lo cierto es que las necesidades de cada uno en esta comida son distintas. Mientras que algunos no pueden arrancar el día sin su café, otros no pueden hacerlo sin su tostada con mermelada. No obstante, el problema al que suele enfrentarse este último manjar, son las elevadas cifras con las que puede contar el valor nutricional de estas mermeladas.

Mercadona elimina los aspectos nocivos de la mermelada

Si tenía que haber un supermercado que diese el paso hacia la consecución de una mermelada más saludable, ese tenía que ser Mercadona. Y lo ha conseguido, ya que en sus lineales se puede encontrar una mermelada de fresa de la marca Hacendado cuyo principal atractivo es que cuenta con un 0% de azúcares añadidos.

La mermelada 0% azúcares añadidos de Hacendado, disponible en Mercadona.

Algo que, además, logra sin renunciar a un ápice del sabor de este producto. Y lo consigue gracias a sus ingredientes, entre los cuales podemos encontrar a los habituales de este tipo de alimentos: agua, edulcorantes, gelificante, acidulante, concentrado de zanahoria…

Sin embargo, al echar un vistazo a su valor nutricional, comenzamos a encontrar las diferencias con el resto de mermeladas: por cada 100 gramos, no se pueden encontrar grasas de ningún tipo, mientras que de azúcar solo se hallan 4,7 gramos, una cifra muy por debajo de lo que suelen estar este tipo de alimentos.

Además, esta mermelada de Mercadona también es apta para cualquier tipo de dieta teniendo en cuenta su bajo contenido calórico, que asciende a las 38 calorías por cada 100 gramos, algo que nos permite disfrutar cada mañana de nuestra tostada con mermelada sin tener que pararnos a contar sus calorías.

Cada tarro de esta mermelada con 0% azúcares añadidos cuenta con un total de 380 gramos de contenido, tiene un precio de tan solo 1,45 euros, por lo que se trata de uno de los productos más llamativos que podemos encontrar en los lineales enfocados al desayuno de Mercadona.