Mercadona apuesta por un dulce para veganos que lo está petando

Si hay un factor a destacar sobre Mercadona por encima de todos los demás, es el enorme abanico de posibilidades que ofrece a sus clientes en lo referente a la alimentación. La cadena de supermercados valenciana no solo cuenta con una gran variedad entre productos del mismo tipo, sino que apuesta por alimentos aptos para todo tipo de rutinas alimenticias.

Desde alimentos dietéticos enfocados a llevar un control de nuestra alimentación, hasta con los que darnos un capricho de vez en cuando. Y, tal vez lo más importante, ofrece también varias alternativas para las personas que, por motivos de alérgenos o de dietas que excluyen cierto tipo de alimentos, como el veganismo, requieren de productos especiales.

Y es que una de las mayores virtudes de Mercadona es pensar siempre en todo y en todos. Y las personas que llevan una dieta que no les permite consumir ningún producto que provenga de un animal, también tienen derecho a ser golosas y darse sus caprichos de vez en cuando.

El éxito poco habitual de Mercadona: chocolate vegano

Y para todas estas personas que no pueden consumir este tipo de alimentos, pero les gusta el dulce, Mercadona tiene la solución: palmeras de chocolate aptas para veganos. Se trata de un producto de la marca Hacendado, que se diferencia del resto en que no contiene grasas animales, lo cual posibilita el consumo por parte de personas que opten por esta alimentación.

Cuenta con cacao desgrasado en polvo, azúcar, harina de trigo y jarabe de glucosa, entre otros. Sin embargo, donde este tipo de productos suelen usar productos animales, estas palmeras apuestan por una cobertura vegetal de cacao, además de aceites también vegetales.

En lo referente a su valor nutricional, como os estaréis imaginando, no por el hecho de ser vegetal deja de ser chocolate. No es un producto apto para comer a diario si estás llevando a cabo una dieta. No obstante, por cada 100 gramos este producto aporta 471 calorías, algo que no se sale de lo común en este tipo de dulces.

Además, el precio tampoco es un problema para llevar este alimento a tu despensa. Cada paquete, que incluye 9 palmeras, cuesta un total de 1,60 euros, siendo un producto que, si bien ya destaca por su precio y por su sabor, su principal benefactor es que da una posibilidad a los veganos de disfrutar de un capricho de vez en cuando.