Mercadona tiene el pastel que más gusta a los expertos del mundo del fitness

Si por algo ha destacado siempre Mercadona entre todos los supermercados a los que podemos acudir, es por dos aspectos que cobran una importancia capital por encima del resto: en primer lugar, por la enorme variedad de productos que se pueden encontrar en sus lineales. En segundo, por todas las posibilidades que estos ofrecen a las personas que no tienen tiempo suficiente para dedicar varias horas a la cocina.

Es por ello que los platos preparados de la cadena valenciana son uno de sus principales focos de atención para muchos clientes, que ven en estos la posibilidad de disfrutar de alimentos relativamente elaborados en cuestión de minutos y olvidarnos de una vez por todas de la dieta que se basa en pasta y pollo.

El saludable pastel preparado de Mercadona

Por si estas facilidades que podemos encontrar en Mercadona no fuesen suficiente motivo para optar por alguno de estos platos, cabe destacar que entre estas opciones también podemos encontrar alguna de lo más saludable.

Y es el caso del producto de Mercadona del que os vamos a hablar hoy: un pastel de calabacín con pollo que se puede disfrutar frío, y que aporta una serie de beneficios a nuestra dieta procedentes de las propiedades del propio pollo y de la hortaliza.

Entre sus ingredientes, más allá de los evidentes de calabacín y pollo, podemos encontrar muchos otros, entre los que destacan queso, nata, cebolla, pan, aceite de girasol, fondo de verduras, hortalizas salteadas… Unos ingredientes que hacen de este un producto con un origen casi completamente natural, teniendo en cuenta que cuenta con algunos aditivos como el almidón modificado o el ácido cítrico.

Sus valores nutricionales lo ubican como un alimento si bien no puramente dietético, ya que cuenta con algunos elementos procesados, sí como un producto muy saludable, ya que no cuenta con altas dosis de grasas saturadas ni de azúcar. Tampoco de calorías, puesto que, por cada 100 gramos de este producto, el aporte calórico no supera las 114 calorías.

Cada uno de estos pasteles incluye un total de 300 gramos, y el precio que tienes que pagar para incluir a tu dieta este pastel de Mercadona es de tan solo 3 euros la unidad, un precio asequible teniendo en cuenta que nos brindará la posibilidad de comer bien y de manera saludable.