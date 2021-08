Mercadona pone a la venta una novedad más sostenible para sustituir a un clásico de la cocina

El coronavirus ha sido el toque que la sociedad necesitaba para hacer un cambio drástico en sus hábitos. Cada vez son más los que se van concienciando sobre la importancia de reducir los plásticos que utilizamos diariamente.

Aunque es un proceso complicado, las empresas también ponen de su parte. Uno de los casos más claros lo encontramos en Mercadona.

Hace años las bolsas de plástico se regalaban como churros. Hasta hace poco se empezaron a cobrar y ahora, aunque siguen estando, también se ofrecen bolsas de papel, el futuro.

En 2018, Mercadona empezó con estas pruebas en 11 establecimientos. Se vendían las bolsas de papel, la de plástico reciclado en un 50-70% y la cesta de rafia.

Poco a poco está propuesta se fue ampliando gracias al buen funcionamiento. En el futuro se quiere acabar con las bolsas de plástico, tanto grandes como pequeñas.

Las de plástico que sirve actualmente Mercadona están fabricadas con un 50-70% de material reciclado. También se recomienda que cada cliente venga con su propia bolsa o carrito de la compra.

Mercadona da un paso más para cuidar el planeta

Mercadona está muy volcada en la sostenibilidad. Ahora distribuye en todos sus supermercados las bolsas de papel para bocadillos. En tan solo tres semanas los niños empezarán las clases un año más.

Normalmente se utiliza papel de aluminio o papel transparente para proteger el alimento. Sin embargo, ahora podrás meter el bocadillo a tu hijo en esta bolsa de papel.

No se le manchará el interior de la mochila. Cada caja contiene 30 bolsas y su precio es muy económico, 1’10 euros la caja. No hay excusa para no contribuir al cuidado de nuestro planeta. Mercadona te lo pone fácil.