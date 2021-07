Mercadona pone a la venta una nueva línea de pintauñas ‘low cost’ con los colores del verano

Si quieres una manicura elaborada y no eres precisamente una experta/o en ello, lo más seguro es que te toque acudir a tu centro habitual de estética. Sobre todo en estas fechas, en las que la mayoría aprovechan el verano para lucir sus mejores virtudes y looks.

No obstante, es posible que no tengas tiempo de acudir al centro de turno. O que debido a las restricciones haya demasiada gente en espera y no te den hora cuando te conviene. O que no te vaya bien hacer la inversión que ello implica, pues acudir a mejorar la imagen no suele ser precisamente barato.

Además, es posible que si en algún local te dan hora cuando quieras o que si te cuesta muy barato, la calidad de tratamiento no sea la que buscas o te dan en centros más especializados. Por eso una buena alternativa son los productos que te presentamos a continuación.

Mercadona tiene una colección de pintauñas ideal para el verano

Se trata de la nueva colección de pintauñas que tiene a la venta la cadena de supermercados Mercadona. La empresa valenciana vuelve a sorprendernos con otro de esos productos de alta calidad a precios contenidos.

Esta colección de pintauñas la fabrica Deliplus, una de las principales proveedoras de Mercadona en este tipo de productos. Y solo te costarán 2,50 euros cada unidad de 8 mililitros. Un precio tan barato que no te sabrá mal cambiar de color al poco tiempo o que el esmalte se dañe. Aunque debes saber que el fabricante recomienda usar una base.

Cuatro colores distintos

Asimismo, podrás escoger entre cuatro diseños distintos. Los tienes en colores naranja, rosa, verde y amarillo, y todos ellos cuentan con un tono propio de las luces de neón. Unos tonos llamativos y alegres ideales para la época estival, y con los que conseguirás no pasar desapercibida/o.

Pintauñas de Deliplus a la venta en Mercadona

Estos pintauñas los encontrarás en la sección de perfumería de Mercadona, una de las más visitadas por los clientes y clientas de la compañía de Juan Roig por ofrecer artículos de muy buena calidad a precios ‘low cost’.