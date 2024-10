Mercadona se adelanta con el regalo ideal para esta Navidad

Desde hace ya muchos años, la campaña de Navidad en las grandes plataformas se adelanta de forma habitual. Algo de lo que somos testigos simplemente echando un vistazo a la sección de novedades de plataformas como Mercadona en el mes de octubre, a más de dos meses para que tengan lugar estas celebraciones navideñas.

De hecho, este año, la cadena valenciana ha sido especialmente precoz respecto a otros años, ya que ni siquiera esperó a la llegada de octubre para lanzar tres de los turrones más exitosos de las Navidades pasadas, con la intención de adelantar el dulce sabor de la Navidad casi tres meses. Sin embargo, considerar que a día de hoy Mercadona sigue siendo un simple supermercado es un error.

Leer más: Estas son las tres tarjetas con las que no podrás pagar en Mercadona

Mercadona ya tiene en sus lineales el regalo navideño ideal… A falta de dos meses

Y es que desde hace ya un tiempo, Mercadona cuenta con un amplísimo catálogo de cosméticos que ha causado furor entre miles de clientes y clientas, entre los que se pueden encontrar infinidad de cremas, maquillajes, y, por supuesto, perfumes. Y para celebrar un año más la Navidad con un toque de lujo pero a un precio muy competitivo, el calendario de adviento de perfumes de Mercadona es la opción ideal.

El lote de 12 fragancias disponible en Mercadona.

No hay un regalo más navideño que un perfume, que la persona que lo reciba utilizará durante prácticamente todo el año. En Mercadona han tenido esto en cuenta, y han pensado que un regalo con 12 perfumes es mucho mejor que uno solo. Y por ello, este año el lote de perfumes de mujer disponibles en la cadena valenciana apunta a convertirse en un auténtico ‘top ventas’ de cara a las próximas Navidades.

Un lote en el que encontramos 12 opciones, todas ellas pertenecientes a las líneas ‘como tú’ y ‘mini Shine’, dos de las más exitosas de Mercadona, que reúne algunos de los perfumes más vendidos de la cadena valenciana. Y por si esto no fuera suficiente, la enorme variedad de la selección hace posible que en el lote encontremos tanto opciones frescas ideales para el verano, como otros aromas intensos perfectos para el invierno.

Ahora sí, entre las opciones disponibles, podemos toparnos con los siguientes perfumes: Sinfonía ‘Como Tú’; Éclant Shine; Enciende ‘Como Tú’; Bright Verissime, Gold ‘Como Tú’; Soirée My Soul; The Rose ‘Como Tú’; Enchanted My Soul; Blue Shine; Atracción ‘Como Tú’; Supreme My Soul; y, por último, Amor ‘Como Tú’.

Un total de 12 fragancias muy distintas entre sí con la que estas Navidades podrás o bien darte un capricho o bien hacer uno de los regalos más originales que se te pueden pasar por la cabeza, ofreciendo a cualquier amiga o familiar una enorme versatilidad a la hora de apostar por un aroma u otro. Y lo mejor de todo, es que puedes hacerte con uno de estos lotes en tu Mercadona más cercano a un precio de auténtico récord: tan solo 26 euros.