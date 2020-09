Imagen de uno de los establecimientos de Mercadona en los que ya no es posible encontrar la masa de hojaldre sin lactosa

Imagen de uno de los establecimientos de Mercadona en los que ya no es posible encontrar la masa de hojaldre sin lactosa

27 de septiembre de 2020 (17:08 CET)

Mercadona ha decidido retirar de su catálogo la masa de hojaldre sin lactosa de Hacendado. Una decisión que ha provocado las críticas de algunos consumidores que reclaman a la cadena de supermercados que mantenga sus productos para intolerantes.

Se trata de un paquete que incluye dos unidades de 250 gramos de peso y que te permite realizar rápidas recetas en apenas un cuarto de hora. Esta masa de hojaldre se había convertido en una alternativa imprescindible para que las personas que no pueden digerir la leche pudiesen elaborar sus propias tartas, pasteles o quiches sin problemas. Además es un artículo 100% vegano, por lo que también es ideal para los clientes que quieran alejar las trazas de los productos cárnicos de su dieta diaria.

El producto ya es muy difícil de encontrar en los pasillos de los establecimientos de toda España de Mercadona, por lo que algunos usuarios de Twitter como Lili Parejo no han dudado en elevar sus quejas contra los responsables de la compañía valenciana. “Hay que sacar más productos para intolerantes sin lactosa, en vez de quitarlos”, ha denunciado.

Los gestores de la empresa no han tardado en responder a los consumidores, comprometiéndose a ofrecerles otras alternativas en el supermercado. “Sentimos informarte que ya no disponemos de este producto en nuestro surtido. No obstante, vamos a pasar nota a los responsables para que lo puedan revisar”, han expresado en Twitter.

Mercadona ya retiró su helado sin lactosa

No es la primera vez que Mercadona deja de producir alguno de sus productos estrella para intolerantes a la lactosa. En julio, decidieron retirar el vaso de batido de chocolate sin lactosa en formato de un litro de todos los lineales de la marca. La decisión dejó sin muchas alternativas a los clientes que disfrutaban de un producto que además era bajo en azúcares. No hay muchos helados sin lactosa en el mercado.

Quiero un helado sin lactosa para llorar en paz, pero el mercadona aún no me hace caso y solo hay calipos — Dan (@lifeofdany) September 7, 2020

“Vamos a pasar nota a los responsables para que tengan en cuenta que hay clientes que quieren que los tengamos de nuevo en nuestro surtido”, afirmaron entonces los responsables de comunicación de la empresa de Juan Roig.