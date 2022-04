Uno de los secretos del éxito de Mercadona es que los responsables andan muy atentos a las tendencias y a las demandas de sus consumidores. Asimismo, se adaptan a las preferencias de sus clientes, logrando así una sinergia con sus visitantes que pocos supermercados han logrado.

En este sentido, hasta hace poco Mercadona vendía la salsa Piri Piri. Una salsa picante perfecta para acompañar cualquier comida.

Mercadona cuenta con la salsa Piri Piri

Condimentar cualquier plato con una salsa, no es tarea fácil. Mercadona tiene en su catálogo la salsa Piri Piri. Cuenta con una nueva fórmula, su base sigue siendo la tradicional y ya está entre los productos más vendidos de la cadena de supermercados de Juan Roig.

Salsa Piri Piri de Mercadona

Esta salsa Piri Piri la fabrica la marca Hacendado, proveedora habitual de Mercadona. Y se vende en frascos de 195 ml a un precio de solo 1 euro. “Buenísima para acompañar todo tipos de comidas” o “»Me gusta mucho más que el tabasco”, son solo algunos de los comentarios que apuntan en la red algunos de los que han probado esta deliciosa salsa.

Dudas en el origen de la salsa Piri Piri

En cuanto a su origen, existen dudas respecto al lugar en el que se crea. Algunos apuntan a Portugal, mientras que otros lo sitúan en Angola.

Sea como sea, está elaborada a base de chiles secos o frescos macerados con ajo, aceite y zumo de limón o lima, vinagre de vino o incluso whisky, brandy, coñac y oporto. Además, algunos le añaden cebolla o jengibre, aumentando el picante en su sabor.

Y si no eres amante del picante, no te preocupes. Se puede decir que esta salsa no pica demasiado, pero sí mejorará el sabor de la mayoría de tus comidas. Si por el contrario buscas salsa Piri Piri extrapicante, la encontrarás aquí.

