Mercadona reinventa una de las salsas más clásicas ahora apta para cualquier dieta

A lo largo de los últimos años, se ha popularizado entre un gran número de personas la idea de que una alimentación saludable es un factor indispensable para mejorar nuestro estilo de vida. Esto se ha traducido en dietas en las que priorizan otro tipo de alimentos, motivo por el cual, supermercados como Mercadona han tenido que adaptar su catálogo a las nuevas necesidades de los clientes.

Un catálogo que, con el paso de los años, ha incorporado todo tipo de alimentos dietéticos y aptos para una alimentación mucho más saludable. No solo engloba a los productos puramente veganos, sino que también han cobrado importancia aquellos en los que el déficit calórico es una seña de identidad.

Esto ha supuesto que muchos de los alimentos que hasta hace no tanto formaban parte de la dieta de casi todo el mundo, ya no sean muy habituales en los lineales de los supermercados. Sin embargo, Mercadona, en lugar de hacerlos desaparecer, ha optado por crear versiones saludables de alimentos que en sus orígenes no lo eran.

Y es que, a la hora de ponernos a dieta, uno de los primeros productos en desaparecer son las salsas que muchos utilizan como complemento a una gran variedad de salsas: el kétchup, la mayonesa, la mostaza y sinfín de salsas que encontramos en diversos supermercados, son alimentos totalmente prohibidos en la mayoría de dietas.

La mostaza dietética de Hacendado, disponible en Mercadona.

El motivo no es otro que las altas dosis de azúcar y grasas saturadas que este alimento suele llevar consigo. Sin embargo, en Mercadona han trabajado para dar forma a una versión más saludable de una de las salsas más famosas del panorama: la mostaza clásica, pero en una nueva versión sin azúcar ni edulcorantes añadidos.

Una salsa entre cutos ingredientes podemos toparnos con semillas de mostaza, vinagre de alcohol, cebolla, extractos de pimentón, aroma natural, agua, sal, y especial, entre las cuales se encuentran la cúrcuma y la pimienta roja. Como se puede observar, ni rastro de edulcorantes o azúcares añadidos fuera de los ingredientes originales.

Algo que tiene un efecto muy positivo sobre su efecto en nuestra salud, tal y como demuestran sus valores nutricionales. En primer lugar, el aporte calórico por cada 100 gramos es de tan solo 75 calorías, muy por debajo de lo habitual en este tipo de productos. Pero, además, por la misma cantidad de productos, solo nos topamos con 0’3 gramos de grasas saturadas, y solo 1 gramo de azúcar.

Un producto con el que Mercadona revierte los nocivos efectos que la mayoría de estas salsas tienen sobre nuestras dietas, y que, además, cuenta con la esencia original de la mostaza clásica. Un producto que podemos encontrar en los lineales de la cadena valenciana en botes de 388 gramos por tan solo euros.