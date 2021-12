Mercadona se atreve con una paella valenciana para llevar que, para muchos, no tiene nada que envidiar a las mejores

Mercadona no se ha convertido en la cadena de supermercados líder en nuestro país precisamente por casualidad. Los de Juan Roig llevan mucho tiempo haciendo muy bien las cosas y, además, dando siempre pasos muy acertados hacia delante.

Es cierto que no todos los productos de Hacendado, Bosque Verde o Deliplus tienen el mismo éxito en sus tiendas y que no todo los que venden Mercadona es sinónimo de superventas.

Leer más: Mercadona encuentra en el oro la solución a uno de los grandes dolores de cabeza de muchas mujeres

Sin embargo, sí que lo es que uno de los puntos fuertes de la cadena es que siempre asume riesgos. Lo hizo hace ya un tiempo cuando decidió apostar no tan sólo por vender comida precocinada, sino por ir un paso más allá y abrir su sección de Listo para comer.

La paella para llevar de Mercadona

Una sección en la que se pueden encontrar platos ya preparados como lentejas, croquetas, ensaladilla rusa, etcétera y que cuenta cada vez con más adeptos en nuestro país.

Entre otras cosas porque, como suele ser habitual en el resto de productos en Mercadona, la relación entre la calidad y el precio de estos platos y productos de Listo para comer de la cadena es más que atractiva.

La sección de Listo para comer de Mercadona

Una buena prueba de ello es la paella, uno de los platos estrellas de esta sección y que, además, con muy buen ojo, en Mercadona optan por adaptar a cada mercado. Así, en sus supermercados de la Comunidad Valenciana optan por vender una paella tradicional como se cocina en la región, mientras que en otros puntos del país la paella es diferente según los gustos.

Eso sí, no son pocos los que aseguran que, si bien es cierto que no se trata en ningún caso de una paella de diez, tampoco tiene nada que envidiar a las mejores y, además, las raciones son abundantes y con un precio muy atractivo. Un éxito, uno más, de una cadena que no hace otra cosa que crecer en España.