Mercadona tiene un chocolate que no engorda (y que está batiendo récords de venta en España)

La pandemia del coronavirus ha provocado un cambio importante en los hábitos de alimentación de muchos/as consumidores/as. Los productos saludables han pasado a ocupar un lugar importante en la vida de muchas personas que han decidido renunciar en la medida de lo posible a los platos precocinados o la comida rápida. Alimentos de los que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico.

Es así como en los últimos meses se han puesto muy de moda los chocolates con alto contenido en cacao. Las tabletas con alto contenido en cacao han pasado a ocupar un lugar importante entre los productos más vendidos de muchos supermercados. Y entre ellos está Mercadona.

El chocolate negro 99% cacao arrasa en Mercadona

La cadena de supermercados de Juan Roig cuenta en su catálogo con chocolates con un alto porcentaje de cacao, siendo el chocolate negro 99% uno de los que más está triunfando. Hay días en los que bate records con hasta 8.000 tabletas vendidas, tal y como recoge OkDiario.

Este chocolate es beneficioso por muchos motivos. Entre otros, no lleva azúcares añadidos. Mientras que su contenido en grasa es muy bajo. Unas propiedades que no solo mejorarán tu salud y tu sistema inmunológico, sino que te ayudará en la operación bikini, pues según los expertos no engorda.

Ideal para ahorrar mientras cuidas tu salud

El chocolate negro 99% de cacao de Mercadona lo fabrica Hacendado y cada tableta de 100 gramos solo cuesta 1,50 euros. Es decir, que además de mejorar tu salud y tu silueta, estarás cuidando el bolsillo.

Cabe decir que los expertos recomiendan tomar solo una onza diaria. Aunque si tomamos dos piezas de este chocolate negro 99% de Mercadona tampoco pasará absolutamente nada. Solo debemos tener en cuenta que aunque es muy bajo, sigue teniendo un mínimo contenido en grasa.

Y mientras tanto, sus posibilidades son infinitas. Desde dejarlo fundir con el café para darle un sabor irresistible, hasta acompañarlo con algún helado o un yogur.