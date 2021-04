Mercadona trae una novedad nutritiva y asequible originaria de la India

Lograr un peso saludable no siempre pasa por una dieta estricta. A veces es suficiente con cambiar algunos de los hábitos menos saludables de nuestro día a día como los productos procesados, las bebidas edulcoradas, el alcohol o la bollería industrial.

Para reforzar nuestra nueva forma de consumir los alimentos, podemos recurrir a decenas de productos naturales que equilibren nuestro menú. Si queremos salir de nuestra zona de confort, cada vez tenemos al alcance más opciones de todos los continentes.

El tahini es uno de esos alimentos que tienen una importante cantidad de nutrientes beneficiosos. La pasta de sésamo es buena para el corazón gracias a su aporte de grasas insaturadas y ácidos esenciales como el oleico. Además, también tiene notables beneficios para el tránsito intestinal, ya que cuenta con un alta cantidad de fibra. Algo esencial para las personas que tengan problemas de estreñimiento.

Crema de tahini Hacendado, de Mercadona

De hecho, el sésamo ya servía como medicina en varias civilizaciones tradicionales. En India, uno de los lugares donde se ha popularizado el tahini ya la consumían sus habitantes gracias a sus propiedades nutritivas cuando contaban con alguna enfermedad común que querían tratar.

Mercadona logra una pasta de tahini a un precio económico

Ahora, Mercadona ha incorporado a su catálogo online y a los pasillos de sus establecimientos un nuevo bote de pasta de sésamo Tahini de la marca propia Hacendado. Se trata de un tarro con 200 gramos de capacidad por un precio de apenas 2,80 euros. Es decir sale a 14 euros el kilo.

Cada bote contiene un importante balance de grasas monoinsaturadas y polisaturadas que son saludables, sin embargo también hay un aporte de 10 gramos de grasas saturadas por cada 100 gramos de producto. Esa cantidad obliga a usar una cantidad limitada y no abusar del producto en caso de incorporarlo en una dieta.

Para los que no conozcan el tahini, se trata del ingrediente estrella del hummus, junto con los garbanzos cocidos. Es lo que le aporta ese particular sabor exótico a esta crema para dipear que tanto se ha popularizado en España. También puede servirse solo, como complemento para un plato de verdura o en una tostada integral para lograr una dieta equilibrada.