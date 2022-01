Mercadona vende pollo en un formato que no es nada habitual: novedad viral

No existe ningún hogar a lo ancho y largo del mundo en el que no haya o haya habido en algún momento alimentos en conserva. Tienen tanta fama debido a la comodidad que aportan a la hora de elaborar un plato rápido en cuestión de escasos minutos, especialmente útil para aquellas personas que cuentan con el tiempo justo y no pueden dedicar a la cocina todo el tiempo que les gustaría.

Leer más: Mercadona trae a sus tiendas por menos de un euro el pan que no se encuentra en panaderías

Existen cientos de productos en conserva que llevan infinidad de años siendo imprescindibles en cualquier despensa que se preste: desde tomates, legumbres, o mejillones, llegando a los reyes indiscutibles de las conservas, como pueden ser las sardinas o el atún.

Pechuga de pollo en conserva, la arriesgada pero acertada apuesta de Mercadona

Sin embargo, en Mercadona se han decidido a dar un golpe sobre la mesa con su nueva receta de pollo en conserva. Siendo el pollo uno de los alimentos más frecuentes en las comidas de los hogares de todos los rincones de España, juega en su contra el favor de su corta duración en buen estado.

Es por esto que la cadena de supermercados valenciana ha decidido dar un golpe de efecto, haciendo de un bien tan utilizado como el pollo un producto prácticamente imperecedero.

Pollo en conserva de Mercadona

No cambia ni el sabor ni la forma de consumirlo, simplemente la forma de conservarlo y su durabilidad a lo largo del tiempo. Un producto que, además, cuenta con la condición de ser bajo en grasa, por lo que puede seguir siendo incluido en procesos de dieta.

Con un pack de dos latas de 52 gramos cada una, al módico precio de 1,65 euros el pack, hablamos de un producto que destaca tanto por su versatilidad como por su precio. Y es que se se puede consumir solo, o acompañado en platos más elaborados por arroz o verduras, entre otros alimentos.

Un producto que está triunfando en los supermercados de toda España, y es que la marca valenciana ha asegurado que las ventas este producto de Hacendado ascienden a más de 5000 unidades por día. Un producto que cambia la forma de consumir, pero sobre todo de conservar, un producto tan común como el pollo.