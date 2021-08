Mercadona versiona este dulce y lo vende cinco veces más barato que el ‘top ventas’ de marca

Os vamos a dejar con la boca abierta con lo que acabamos de descubrir y es muy fuerte, solo para los más golosos. Mercadona se caracteriza por sus productos de calidad a bajo coste. Llenas el carro de la compra por mucho menos con más. Su marca Hacendado es todo un triunfo. Y bajo este nombre no paran de salir día tras día un producto tras otro. La cadena de supermercados no deja de sorprender a sus clientes. Dar una vuelta por sus estanterías es siempre encontrarte con algo nuevo y una super oferta.

Eso hemos hecho nosotros hoy, irnos de paseo por Mercadona y toparnos con un producto que hemos tenido que mirar hasta en tres ocasiones para certificar que era real. Incluso nos hemos acabado pellizcando para dejar claro que no estábamos soñando. Ahora te diremos que también lo hemos probado y nos encanta. Igual que el original.

La marca Donuts tiene un rival muy fuerte y se llama Mercadona

Mercadona ha versionado uno de los dulces estrella de los últimos años y ha conseguido un resultado de 10. Y ya no solo si es apetecible o no, es que su precio no tiene nada que ver con el original. La marca Donuts se habrá llevado las manos a la cabeza. Juan Roig ha pedido versionar el mítico dulce y le ha salido la jugada redonda.

Mercadona presenta una rosquilla de cacao de la marca Hacendado hecha al horno. Se vende en el formato de una unidad y su precio es de tan solo 0,12 céntimos. Si nos vamos a cualquier otro supermercado y buscamos el precio de los famosos Donuts, las dos unidades nos cuestan 1,11 euros. Es cierto que aquí vienen dos, pero si compramos dos rosquillas Hacendado, solo nos gastamos 0,24 céntimos. Aún así nos ahorramos casi 90 céntimos. Y el sabor está delicioso, bañado en una fina capa de chocolate.