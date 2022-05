El imprescindible en tu bolso ahora por 1,60 euros en Mercadona

Un imprescindible en el bolso es sin ningún tipo de duda, la vaselina. En Mercadona puedes encontrar la Vaselina perfumada para labios Deliplus neutra por un precio casi regalado. Este producto viene perfumado con un olor muy agradable.

Esta vaselina protege, hidrata y calma los labios. Algo que es imprescindible en cualquier época del año ya que nuestros labios sufren la exposición no solo al frio del invierno sino también en verano al calor o a los aires acondicionados por lo que cuidarlos es un must en nuestra rutina de belleza.

Un producto que no solo es perfecto para usarse en los labios sino que también sirve para la nariz algo que es ideal para esta época que con la llegada del calor es habitual es uso de aires acondicionados y el contraste de temperatura puede hacer que acabemos constipándonos una forma de luchar contra ello es este producto de Mercadona.

Pero este no es el único producto de este estilo que puedes encontrar en los estantes de Mercadona. También puedes encontrar otras vaselinas como el Lote de mujer My Moment Bálsamo & Muselina apto para todo tipo de piel, contiene bálsamo limpiador facial 75 ml, muselina algodón y una espátula. Pero en este caso no es para los labios sino para desmaquillarnos, este producto de la cadena de supermercados valenciana limpia en profundidad y elimina el maquillaje en el rostro, ojos y labios.

Este producto cuenta con unos principios activos basados en aceites esenciales de eucalipto y clavo también contiene camomila y manteca de karité. Esta formula con textura en bálsamo se transforma en un sedoso aceite con el contacto con la piel. Este producto de Mercadona es perfecto para usarse tanto de día como de noche. Para su aplicación con la ayuda de la espátula se debe coger la cantidad equivalente a una avellana y frotarla en los dedos para calentarla y ya se podría aplicar en la piel o el cuello. Su precio es de 11.50 euros.

En Mercadona puedes encontrar muchos productos para el cuidado personal a un precio muy apetecible.