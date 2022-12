Por menos de 5 euros convierte tu mesa de Navidad en una de lujo con Mercadona

Las novedades de Mercadona para estas fiestas no se limitan a los platos preparados, los típicos turrones y dulces como el panettone, también podemos decorar la mesa festiva con un pequeño presupuesto. Sin lujos innecesarios, eso sí, pero con el ambiente navideño que no puede faltar en estas fiestas, sobre todo en familias numerosas o con niños pequeños, donde prima la practicidad, y no un mantel de lino con hilo dorado.

Mercadona es una de las cadenas de supermercados que, a diferencia de la gran mayoría de sus competidores, ha decidido no entrar en guerras que no son la suya. Por eso a pesar de que saben que la vajilla de un solo uso no es la opción más sostenible, también entienden al cliente y que a nadie le gusta acabar la cena de Navidad con muchos platos y vasos que lavar y una lavadora llena de manteles y servilletas.

Así, lejos de las apuestas de Lidl, Carrefour y Aldi, entre otras, la cadena de supermercados de Juan Roig este año ha renovado su colección de vajilla por excelencia renovando el ya tradicional mantel Poinsettia.

Mantel Poinsettia de Mercadona

Se trata de un mantel con tacto de tela adornado con una flor de Pascua y lanzando otro en color verde, ambos con una nueva estructura de tejido, en formato rollo para evitar las antiestéticas arrugas. Un mantel que tiene unas medidas de 2,5 metros de largo por 1,2 de ancho y que, evidentemente, tiene en el precio su mejor argumento de venta.

Por apenas 4,10 euros podremos darle un aire mucho más premium a nuestra mesa, convirtiendo estas últimas cenas y comidas del año en un momento aún más especial. Todo un acierto por parte de Mercadona que vuelve a demostrar que sabe muy bien qué productos sí que puede poner a la venta sin riesgo alguno y que, además, se acaben convirtiendo en auténticos superventas.

Seguro que, más allá de platos, aperitivos y productos habituales en Mercadona de cara a esta Nochebuena, este mantel festivo se convierte también en uno de sus productos más vendidos.