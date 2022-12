El ingrediente estrella de la Navidad que va agotar existencias en los próximos días en Mercadona

Hay productos que se venden bien todo el año, mientras que otros, aunque siempre están, por alguna razón tienen más éxito en determinadas épocas, ya que aumentan sus ventas (por ejemplo, los dulces navideños en Navidad). Hoy os enseñamos un producto de Mercadona que será uno de los más demandados en los próximos días y hay que darse prisa para hacerse con él porque pronto se agotará en todas las tiendas.

Mercadona tiene muchos productos que se agotan varias veces a lo largo del año, sobre todo cuando se desata la locura total por conseguirlo, casi convirtiéndolo en uno de los productos más apetecibles del mercado. La cadena valenciana entiende las necesidades de sus clientes en cualquier época del año y no duda en proporcionar todo lo necesario para satisfacerlas.

Es lo que pasa con el Aroma agua de azahar de Hacendado, un producto que quizás no entiendas bien para qué sirve o no le prestes atención durante todo el año, pero ahora mismo se está empezando a vender como pan caliente.

Aroma agua de Azahar Mercadona

Este Agua de Azahar de Mercadona es un éxito en esta época del año, pero ¿por qué? Pues por algo tan simple como el Roscón de Reyes, ya que hay que prepararlo con este producto para darle un aroma y un sabor característicos, por lo que ahora mismo cuando está en su mayor auge de ventas, después es un producto que prácticamente desaparece y desapercibido por el resto del año.

Tanto si tienes pensado preparar el Roscón de Reyes de una manera particular como si decides comprarlo, sin duda el agua de azahar de Mercadona es fundamental para darle ese gusto tan característico que lo hace tan especial. De acuerdo con las instrucciones del paquete, debe agregar dos cucharadas del producto por cada medio kilogramo de masa cuando la use para hornear.

Si no te das prisa te vas a quedar sin ello y por lo tanto sin comer este año Roscón de Reyes, corre aún encontrarás alguno en las tiendas físicas de Mercadona a un precio de 1,60 euros.