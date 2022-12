Aprovecha las compras navideñas y regala esta colección de fragancias de Mercadona

Para conquistar a una persona lo que necesitamos es tener activo uno de los sentidos más importantes, el olfato. Un buen perfume o una colonia fresca son dos cosas imprescindibles en el día a día de todos, porque a nadie le gusta oler mal y causar una mala impresión en los demás. El perfume es tan importante que hace que cada persona tenga un olor distinto.

Perfumería Mercadona quiere que te identifiques esta Navidad con dos nuevas fragancias para hombre y mujer. Dos perfumes de calidad que vienen en formato de packs especialmente idóneos para regalar, por lo que independientemente de a quien regales, o las preferencias aromáticas que tenga, hay un estuche perfecto para esa persona.

Es habitual que Mercadona tenga a la venta estuches de colonia en determinadas épocas, y esta Navidad no debería haber sido diferente. En cuestión de días encontramos varias ediciones limitadas de sus colonias económicas en sus líneas de belleza y cuidado corporal. Y como era de esperar, su olor nos recuerda a muchos otros perfumes más caros.

Colección ‘Extra Time Likes’ Mercadona

Las fragancias Extra Time son de edición limitada y Mercadona ha querido hacer un regalo de Navidad muy especial a sus clientes. Para el hombre es una fragancia con notas gourmand amaderadas orientales y para la mujer notas amaderadas afrutadas-florales. Dos fragancias únicas y ricamente perfumadas que te recordarán para siempre la Navidad, la familia y los momentos maravillosos de la vida.

Estas nuevas fragancias reciben el nombre de Extra Time y presentan un diseño actual y urbano, con el que pretenden transmitir su principal mensaje: «I have a lot of likes but not yours».

Extra Time es el regalo de Navidad perfecto, ya que las fragancias para hombres y mujeres están disponibles en cajas que consisten en una botella de perfume de 50 m y un neceser en el caso de Extra Time Likes For Her en azul intenso, llamativo, de pelo y suave la tacto que contrasta con la imagen de la fragancia y Extra Time Likes For Him una mochila en color oscuro.