Los mocasines, la tendencia de esta primavera-verano que puedes conseguir en las rebajas de Stradivarius

Desde hace un tiempo, marcas de lujo como Prada trataban de rescatar los famosos mocasines, conocidos por todos y empleados en multitud de ocasiones, incluso como parte del uniforme escolar, y la verdad que lo han conseguido con creces. Pero en esta temporada primavera-verano nos han sorprendido colándose en el armario de muchísima gente.

Para ir a la oficina o para conseguir un look más preppy, los mocasines te permiten lucir un poco más formal con cualquier prenda de ropa. La verdad que la elegancia y el estilo que desprenden vistos en los looks que estamos pudiendo observar en las redes personales de las celebrities como Hailey Bieber, nos hacen querer hacernos cuanto antes con estos zapatos. Y es que han vuelto por la puerta grande, siendo capaces de darle la vuelta a cualquier outfit con un protagonismo increíble.

Los mocasines tendencia de esta temporada que están rebajados en Stradivarius

Hoy te traemos una alternativa económica y, además de rebajas, a los amados mocasines de Prada, y son estos mocasines con cadena tipo track de Stradivarius, que creemos que le da un toque especial a los negros básicos. Su forro está hecho al 100% de poliester y el corte es de poliuretano, también al 100%. Lo bueno es que podrás adquirir estos zapatos, con los que crear infinidad de looks por tan solo 15,99 euros, ya que Stradivarius los ha rebajado por segunda vez y están al 55% de descuento.

Los mocasines con cadena de Stradivarius rebajados a mitad de precio. Foto: Stradivarius

Todas las influencers y celebrities combinan estos maravillosos zapatos con calcetines altos, creando looks inspiradores. Si quieres dar con ese estilo ‘nerd’ que tanto nos gusta, solo tienes que combinarlo con una falda tableada en cualquier color y de tiro bajo, otra tendencia infalible si quieres causar sensaciones esta temporada. Puedes combinarlos, por ejemplo, con esta falda tableada de Pull&Bear, que también está rebajada.

También puedes llevarlos con unas medias por encima de la rodilla, consiguiendo una apariencia más sexy, que puedes combinar con la nueva tendencia ‘no pants’, que consiste en llevar una camiseta o una chaqueta larga pero sin pantalones. Si quieres lucir un poco más formal, puedes llevar un top de punto con unos pantalones de pinza negros y un bolso a juego, como hemos visto a hacer a nuestra querida Kendal Jenner en alguna ocasión.

Estos mocasines de Stradivarius están rebajados. Foto: Stradivarius

Si estás cansada de ir a la oficina con tacones, esta es una opción perfecta para ir cómoda pero sin perder la clase. Podrás llevar la misma ropa que acostumbras a llevar, pero sustituyendo los sacrificados tacones por estos mocasines tan cómodos de Stradivarius.

No te lo pienses y si has adorado tanto esta propuesta como hicimos nosotros cuando la encontramos en la web de Stradivarius, date prisa y adquiérelos antes de que se agoten todas las tallas. Esta tendencia está siendo un éxito y todo el mundo quiere hacerse con unos mocasines como estos. No pierdas la oportunidad de obtenerlos ahora que están a mitad de precio y sorprende a todos en la oficina o la Universidad.