La mochila estampada ideal para la vuelta al cole está en Benetton por menos de 30 euros

La vuelta al cole está ya a la vuelta de la esquina y con septiembre cada vez más cerca llega el momento de prepararnos para este nuevo curso. No solo es el momento de renovar el fondo de armario de lo más pequeños de la casa, sino que también debemos comprar el material escolar adecuado. Una mochila es siempre una parte muy importante a tener en cuenta y Benetton tiene la opción perfecta.

Si aún no has encontrado la mochila ideal para el nuevo curso, tenemos una solución para ti. La mochila es una de las partes más importantes a tener en cuenta en la vuelta al cole. No solo se trata de buscar algo bonito estéticamente, sino que también debe ser cómodo para que los más pequeños puedan llevar todo lo necesario sin que su espalda se vea resentida.

La mochila ideal para la vuelta al cole de Benetton

Es por ello que muchas veces merece la pena apostar por la calidad, y qué mejor que Benetton para elegir la mejor opción para tus hijos. Hemos encontrado una mochila que podría ser la elección ideal para este curso, se trata de una bonita mochila de nailon con la que tus hijos podrán llevar todo lo que necesitan bien protegido, ¡incluso aunque llueva!

Cuenta con un cierre de cremallera y asa en la parte superior de la mochila para poder agarrarla o llevarla fácilmente de la mano. Dispone además de tirantes regulables para que puedas ajustar la mochila de la forma más cómoda a la espalda de tus hijos sin que puedan llegar a tener dolores por cargar demasiado peso.

Tiene un amplio compartimento principal junto con un bolsillo externo con estampado con el logotipo de la marca, sello de calidad de la misma. Es perfecta tanto para ir al colegio como para su tiempo libre, además de ser espaciosa para poder distribuir todas sus cosas sin problemas de tamaño.

Una mochila ideal para empezar el curso con buen pie y que además está disponible en cuatro colores diferentes: negro, azul, celeste y rosa, para que puedas escoger el que más le guste a tus hijos. Podrás encontrar esta mochila para los más pequeños de la casa en tiendas físicas de Benetton o en su página web por 25,95 euros.