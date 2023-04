Esta es la mochila de Tous con la que podrás ir a la universidad con mucho estilo

Las grandes marcas ofrecen calidad, pero en muchas ocasiones esto va de la mano con precios elevados y no siempre están al alcance de todos los bolsillos. Tous es una de esas marcas, pero suele sacar grandes descuentos en muchos de sus productos y es la oportunidad ideal para conseguir algunos de sus artículos a los mejores precios.

Aunque Tous es sin duda una de las marcas referentes en joyería, cuenta con muchos otros artículos de calidad que podrían interesarte, entre ellos complementos como bolsos o mochilas. Los complementos son siempre una opción muy importante a tener en cuenta en todo outfit y es por ello que no se debe escatimar en calidad y funcionalidad.

La mochila de lona de Tous perfecta para llevar a la universidad o al trabajo

Sin embargo, cuando buscamos algo realmente funcional, muchas veces su diseño puede no acabar de convencernos. Encontrar un bolso o mochila para algunas ocasiones como para ir a la universidad o al trabajo puede no ser tarea fácil, se necesita algo espacioso para poder llevar todo lo necesario, pero no siempre esto significa que se mantenga un bonito diseño.

Sin embargo, Tous tiene la solución ideal y ahora al mejor precio. Se trata de una mochila con el tamaño ideal y muy funcional, con un diseño de lo más estiloso y combinable para todos tus mejores looks. Pertenece a la colección Brunock Chain confeccionada en tejido hidrófugo combinado con vinilo hidrófugo.

Cuenta con un cierre de cremallera, sencillo pero seguro y funcional. Tiene asas de hombro ajustables y un asa corta de mano, ideal para poder llevar de la forma que sea más cómoda para ti. La mochila cuenta además con un bolsillo exterior de cremallera y cuatro bolsillos interiores sin cierre, para que puedas llevar y organizar todas tus pertenencias.

Esta mochila tiene un tamaño ideal para poder llevarla siempre contigo sin que sea demasiado pesada, cuenta con unas medidas de 33 x 26 x 9,5 centímetros. Está disponible tanto en color negro como en beige o azul, para que escojas la que mejor se adapte a tu estilo. Podrás encontrarla en tiendas físicas de Parfois o en su página web con un precio de 129 euros.