Este es el mono denim efecto tipazo de la nueva colección de Stradivarius que ha enamorado a Merche

El denim ha vuelto a convertirse en toda una tendencia. Es cierto que este tipo de tejido nunca pasa de moda y más especialmente en pantalones. Lo que nos ha sorprendido de las nuevas colecciones de las diferentes cadenas de ropa convencionales como Stradivarius, es la cantidad de prendas y complementos de todo tipo con este tejido vaquero.

Una de las que nos ha sorprendido con un total look denim de lo más favorecedor es la cantante Merche, que ahora vuelve a ser tendencia gracias a su próxima participación en el programa de Tu cara me suena. Durante una de sus últimas actuaciones como cantante en un programa de la televisión gallega, la gaditana lucía un look que no ha pasado desapercibido.

El mono largo vaquero de Stradivarius con el que Merche ha arrasado en su última actuación

No es la primera vez que alguna influencer conocida o figura pública consigue agotar alguna que otra prenda o complemento en diferentes cadenas de ropa. Cuando algo se convierte en tendencia puede llegar a convertirse en todo un hit de ventas y esto es precisamente lo que ha ocurrido con este mono de tejido denim con el que nos ha sorprendido Merche.

Si ha conseguido tanta popularidad, es por algo. Aunque es una prenda que muy probablemente se salga de la zona de confort de muchos, este mono largo de tejido denim sienta como un guante y crea ese efecto tipazo que ha terminado de convencernos para añadirlo a nuestro fondo de armario.

Se trata de un mono ajustado en tejido vaquero de color azul y con manga corta. Cuenta con bolsillos de plastrón tanto en sus laterales como en la parte delantera de la prenda. El cierre está también en la zona frontal y está formado por una sencilla cremallera metálica para que puedas ponértelo sin complicaciones.

Una prenda de lo más favorecedora con la que podrás arrasar en cualquier tipo de evento, y más si lo combinas con el calzado perfecto. Queda bien tanto con unas zapatillas blancas para estilos más desenfadados como con unas sandalias de tacón. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Stradivarius o en su página web a un precio de 39,99 euros.