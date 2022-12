Ya es bestseller este mono de Mango: el máximo protagonista de nuestros looks de fiesta

En las semanas previas a Navidad, la agenda se llena de eventos, reuniones de amigos y cenas familiares, que requieren un look totalmente diferente, pero si encontramos el outfit perfecto podemos acceder a casi todas estas ocasiones sin gastar mucho dinero. Suena como algo fuera del ámbito de la imaginación, pero sucede, de verdad.

Hablamos de hechos, porque el descubrimiento de hoy demuestra que siempre podemos encontrar el look ideal, por el mínimo precio posible con este mono Mango. Un total look monocolor infalible que esta temporada se ha convertido en un must have en nuestro armario, sobre todo a la hora de elegir atuendo para un evento, suele oscilar entre casual y sofisticado.

Mono escote cruzado Mango

Se trata de un mono con diseño cruzado, escote pico, que además cuenta con una media manga y que posee un diseño que estiliza claramente la zona de la cintura gracias al detalle elástico con frunces. Cuenta con un tejido fluido en color fucsia, posiblemente uno de los tonos que más arrasa esta temporada, hace que esta prenda sea aún más favorecedora y elegante.

Este mono de Mango es una de sus últimas novedades en prendas de fiesta y forma parte de una colección committed, lo que quiere decir que se trata de un producto que ha sido confeccionado con fibras y/o procesos de producción sostenibles, reduciendo así su impacto ambiental. Posee un cierre con cremallera invisible en la espalda. Una pieza que necesita muy poco para crear con ella un lookazo, solo necesitas elegir muy bien los accesorios.

Queda perfecto con todo lo básico minimal que quieras sumarle, zapatos y bolso más accesorios en tonos neutros como negro, crema o metalizado. Pero que si quieres añadirle una dosis de vitamina y color, nada como un amarillo, coral, verde o turquesa. Si es que todo le va espectacular. Su precio es de 39,99 euros.