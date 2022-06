Las Nike más deseadas ahora por sólo 47€ en El Corte Inglés

Una de las marcas favoritas por excelencia de todos los públicos es Nike ya que entres sus modelos tienen zapatillas súper versátiles que son perfectas para llevar con pantalón, falda o vestido. Con ellas podemos ir al gym y luego a tomar unos vinos, unos modelos todoterreno que son ideales para nuestro día a día.

Las rebajas del Corte Inglés son casi casi una realidad, y aún no tenemos más que algunas pinceladas antes el día 25 de junio que es cuando oficialmente la marca comienza sus rebajas. Y en estas pequeñas anticipaciones que nos están dejando hemos fichado estas zapatillas Nike, el modelo Air Max, que es uno de los más deseado por las que saben de moda por solo 47,95 euros, lo que es casi la mitad de su precio original que son 80 euros.

El modelo con descuento no son unas Air Max sin más, sino que son las que llevan toda la parte clásica deportiva básica con un toque metalizado que le da ese guiño sofisticado. Con este modelo puedes ir al trabajo con un traje beige de pantalón y chaleco que tanto se llevan y que hay muchos modelos a buen precio en Zara.

Pero también con vestidos, faldas, short y hasta para salir de noche porque cada vez más las tenencias que defienden el uso de zapatillas con looks más festivos algo que a las que no nos gusta llevar tacones no nos puede encantar más. Y este modelo de Nike a la venta en El Corte Inglés son perfectas para todo ello.

Además hay que aprovechar que ahora tienen un 40% de descuento y todavía están disponibles desde la talla 36 hasta la 42 por los que hay que aprovechar antes de que vuelen ya que chollos así como estas zapatillas de Nike a la venta en El Corte Inglés no pasan todos los días.