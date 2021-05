Novedad de Primark termina con los tampones y compresas en días de regla por 7 euros

Ha costado. Y parece mentira que haya sido tan tarde. Pero por suerte algo tan básico como la menstruación ha dejado de ser un tema tabú en nuestra sociedad. Algo para lo que Primark lanzará muy pronto un producto que te permitirá renunciar a los tampones y a las compresas.

En este sentido, los tampones salieron al mercado como alternativa más higiénica a las compresa en los periodos de menstruación. Pero los tampones están fabricados en plásticos que a la larga pueden ser perjudiciales para la salud.

Primark se suma a la moda de las bragas menstruales

Entonces aparecieron las copas menstruales, una solución más higiénica y saludable que todo lo anterior. No solo porque no contiene materiales peligrosos, sino porque también cuidan del medioambiente. Y es que, mayoritariamente, los materiales usados en compresas y tampones no son degradables, y la copa es reutilizable.

Pero si el uso de la copa no te convence, ahora tienes la posibilidad de usar bragas menstruales reutilizables. Un artículo que han adoptado muchas marcas y que muy pronto también llegarán a Primark. La cadena de moda ‘low cost’ irlandesa se suma así a tiendas como Etam, DIM, La Casa del Bambú o Cocoro Intim, entre otras.

Uso muy fácil por solo 7 euros

El uso de ropa interior reutilizable para la regla es de lo más cómodo. Estas absorben el flujo menstrual durante el periodo, evitando las fugas y eliminando los malos olores, sin necesidad de ningún complemento. Además, usándolas también cuidarás del medioambiente, pues son lavables y, como su nombre indica, reutilizables.

Bragas menstruales reutilizables de Primark

Por otro lado, Primark ha intentado cubrir todos los targets, pues habrá disponibles en varios tipos y formas. Por ejemplo, tendrás del tipo mini, midi y hipster. Asimismo, estarán disponibles en tres colores: negro, rosa o beige. Y también adaptadas a dos tipos de flujo: escaso–moderado y medio-abundante. Y lo mejor es que solo te costarán 7 euros.