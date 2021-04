Nuevo bolso de Primark inspirado en modelo tendencia de Louis Vuitton

Gracias a marcas como Primark, hoy en día no es necesario pagar los precios que piden las firmas de alta costura por sus piezas y complementos para ir a la última moda. Y para muestra un botón. Atención a uno de los últimos lanzamientos de la multinacional irlandesa inspirado en uno de los complementos más exitosos, aclamados e imitados de Louis Vuitton.

En 1992, Louis Vuitton lanzó el bolso bautizado como ‘Pochette‘, que contaba con dos asas. Una en forma de cadena orada y otra más gruesa de tela.

Louis Vuitton va más allá con el Pochette

Un diseño que hace un par de años rescató para la temporada 2019-2020, y al que añadió un bolso adicional más pequeño a modo de monedero, que iba atado a la correa gruesa de tela. El nombre de este nuevo diseño fue ‘Multi Pochette‘, y desde entonces han sido muchas marcas los que lo han imitado.

Multi Porchette de Louis Vuitton

Este diseño, además, es combinable con cualquier look, más o menos informal. No obstante, su precio es algo elevado para los bolsillos corrientes. Y es que no lo encontrarás por menos de 1.100 euros.

Primark se inspira en el ‘Multi Pochette’ de Louis Vuitton

Sin embargo, ahora es posible lucir un complemento muy parecido gracias a Primark. La cadena de tiendas de moda ‘low cost’ irlandesa ha tomado buena nota de la idea de añadir un monedero colgado del bolso convencional de Louis Vuitton y ha creado su propio diseño.

Un bolso cruzado con monedero 2 en 1 que, además, está disponible en varios colores: rosa pastel, rojo, marrón, azul… e incluso con motivos de Mickey Mouse.

Bolso cruzado 2 en 1 de Primark

También cuenta con dos asas, una más gruesa y otra más fna, annque aquí esta última es de piel sintética. Y no falta un bolsillo exterior para poder organizar mejor todo aquello que queramos llevar encima.

Bolso cruzado 2 en 1 de Primark

Pero lo mejor de todo, y su principal diferencia respecto al de Louis Vuitton, es su precio. Y es que el bolso 2 en 1 de Primark puede ser tuyos por precios que empiezan en los 10 euros.