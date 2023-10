Las advertencias de la OCU para velar por la seguridad de los niños la noche de Halloween

La noche de Halloween es una de las más esperadas del año por millones de niños alrededor del mundo. Unos niños que esperan con ansias durante 365 días para poder ir puerta por puerta practicando el Truco o Trato, clásico de estas fechas. Nosotros, como adultos responsables de los niños, contamos con la responsabilidad de velar por su seguridad en todo momento.

Una seguridad que se puede ver amenazada por muchos factores, especialmente en una celebración tan multitudinaria como esta. Y como es habitual, desde la Organización de Consumidores y Usuarios no pierden detalle sobre el bienestar de los ciudadanos. Y por este motivo, han elaborado una lista de consejos para velar por la seguridad de los peques, celebrando un Halloween seguro.

Leer más: Celebra Halloween en casa con los 5 mejores juegos de mesa temáticos

Los consejos de la OCU para celebrar un Halloween sin ningún sobresalto

Es habitual que la OCU lleve a cabo elaborados estudios e informes acerca todo aquello que pueda tener un efecto relevante en nuestra salud. Y en lo que respecta a Halloween, han encontrado algunos posibles problemas, a los que han hecho referencia en primer lugar desde el punto de vista de los disfraces, respecto a los cuales nos brindan una larga lista de consejos.

Foto: Pexels.

En primer lugar, recomiendan acudir a tiendas especializadas en disfraces para comprar a nuestros peques su vestimenta para Halloween. Y el motivo no es otro sino el hecho de que en este tipo de superficies, los productos pasan mayores controles de calidad tanto en el cuidado como en la fabricación de la ropa, siendo más fiable apostar por plataformas contrastadas.

Por otro lado, también hablan de la importancia de conocer a la perfección la elaboración de todos los productos que los peques utilicen para disfrazarse. Algo que hace referencia tanto a las propias prendas como a los complementos, puesto que algunos de ellos podían llevar materiales tóxicos o que, por otro lado, causen una reacción alérgica en los peques.

Continuando, desde la OCU recomiendan en lo que respecta a niños pequeños evitar máscaras y todo tipo de complementos que cubran por completo la cara de los pequeños, ya que esto implica un mayor riesgo de asfixia, motivo por el cual aconsejan evitarlos hasta que los pequeños alcancen cierta edad.

Foto: Pexels.

Por último, pero no menos importante, la OCU recomienda evitar algunos de los más habituales de esta fiesta. Entre ellos, la pintura y maquillaje para la cara que no sea comprado en plataformas fiables, ya que podría contener productos químicos que resulten tóxicos. También las lentillas de colores, un habitual para dar a tu disfrazar mayor énfasis a través de tus ojos, es un complemento totalmente desaconsejado por la OCU, a no ser que se compren en una óptica en la que un profesional asegura el bienestar de los ojos de quien las lleve.