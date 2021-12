Oferta de Navidad de Amazon: la recortadora de barba top ventas de Philips rebaja el precio al 25%

¿Todavía no sabes qué regalar a tu pareja? Amazon te lo pone muy fácil. La mejor aliada de un hombre siempre será una recortadora de barba. Ahora está de moda llevar barba, pero a veces se la dejan por pereza de arreglársela. Con este aparato ya no tendrán ese problema. Comodidad absoluta. Te presentamos la Philips OneBlade para cara y cuerpo. Una recortado de barba y vello masculino que está de oferta estas Navidades.

Con un total de 76. 619 valoraciones, la mayoría de ellas muy positivas, este producto ha conseguido la distinción de “producto elegido” con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5, la calidad de excelente. Amazon ha decidido rebajar al máximo el precio de este buen regalo de Navidad. De 59,99 euros a 44,99 euros. Un 25%, te ahorrarás 15 euros. No la encontrarás más barata en ninguna otra tienda.

Perfila tu barba de una forma cómoda y luce un aspecto saludable

Es tu máquina favorita ya que es 4 en 1. Cuenta con cuatro peines-guía para barba y uno para el cuerpo. Respecto a la barba son de 1, 2, 3, 5 mm, protector para la piel, peine-guía para el cuerpo, cuchilla de recambio adicional y funda blanda. Recorta, perfila y afeita cualquier longitud en seco y húmedo. Incluso se puede usar mientras te estás duchando. Podrás ir tranquilo sin miedo a hacerte daño. La batería dura unos 60 minutos en cada uso con 4 horas de carga.

Luce siempre una barba de aspecto saludable y bonita. Cortada al milímetro. Además, también podrás enseñar un increíble cuerpo rasurado o totalmente perfilado cuando lleguen las altas temperaturas. El afeitado será cómodo y fácil, despreocúpate de arañazos y pequeñas heridas. Resulta realmente eficaz incluso con el vello más largo y enredado.

“Siempre la uso sin ningún accesorio y afeita bastante bien, más apurado de lo que hubiera imaginado antes de usarla. El otro día probé el peine de 1mm y no me convenció demasiado, por si a alguien le sirve de ayuda, había leído ya algunas opiniones del estilo pero hasta que no lo probé no pensé que fuera cierto. De todos modos el uso que le doy es para afeitarme al 0 así que perfecto. La batería dura mucho y no tarda mucho en recargarse, también decir que es sumergible y eso es un plus”, nos cuenta por ejemplo un usuario sobre su experiencia con la afeitadora y recortadora Philips.