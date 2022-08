Cómo conseguir una buena oferta para tus vacaciones de última hora

Si eres de los que deja todo para el último momento o no has conseguido ponerte de acuerdo con tus amigos con las fechas, y al final te ha pillado el toro, no te preocupes no esta todo perdido. Tenemos algunos tips para que consigas irte de vacaciones a un buen precio.

Es un clásico del verano, y es que la mayor parte de las veces que intentamos organizar unas vacaciones con amigos no sale muy bien la cosa. Como ya sabemos, movilizar a todos tus amigos no es tarea fácil, y eso puede acabar traduciéndose en haberse quedado sin plan. Aprovecha la segunda quincena de agosto para hacer esa escapada que llevas todo el año esperando.

Las mejores webs de viajes

Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar nuestro viaje son las webs de viajes, estos comparadores donde podemos encontrar los mejores chollos. Y aunque, comparadores de viajes hay muchos. pero no en todos es tan fácil encontrar una buena oferta.

Uno de esos comparadores donde siempre podemos encontrar un buen chollo es Lastminute, en esta web podemos encontrar grandes descuentos en vuelo y hoteles, hasta combos de vuelo y hotel. En su apartado de flash sales puedes encontrar esos chollos de última hora , si tienes gran disponibilidad de fechas. Si no puedes echar un vistazo a este apartado y comprobar si te cuadran, y si no además de buscar tu mismo en el buscador, esta web cuenta con apartados mensuales donde recogen las ofertas mes a mes. Una opción muy fácil, sencilla e intuitiva.

Otra de las webs de viajes baratos más efectiva es Atrápalo, en esta web abrimos más el abanico de posibilidades. Y es que, además de vuelos y hoteles en esta web podeos encontrar trenes, entradas, actividades, cruceros, coches e incluso regalos. Vamos que en esta web lo tenemos todo y más para encontrar nuestro chollo de vacaciones y para organizar que vamos a hacer allí. En esta web cada día nos aparecen nuevos chollos lo que facilita mucho encontrar un destino que nos guste.

Reconfirma tu oferta

Siempre hay que reconfirmar que nuestra oferta es la mejor oferta, y eso se hace mirando en las propias webs de los hoteles o de las aerolíneas. Ya que en muchas ocasiones suelen tener precios más bajos que en los comparadores. Como es el caso de la cadena hotelera Eurostar.

En la web de esta cadena hotelera tenemos un buscador propio entre todos sus hoteles y un pack de vuelo más hotel. Pero lo más interesante de su web es que si te has decidido por alojarte en uno de sus hoteles, lo mejor es que te hagas miembro de Star Traveler. Ya que si te inscribes en este club del grupo obtendrás muchas ofertas increíbles, en muchas ocasiones un mejor precio que en los comparadores.

Pero lo que 100% te llevarás es desayuno gratis durante toda tu estancia, botella de agua gratuita y la posibilidad de hacer Early check-in y late check-out (poder adelantar o atrasar la salida). Y todo esto sin ningún tipo de coste adicional en todos los hoteles de la cadena que van mucho más allá de Eurostar.

Leer más: Cómo solicitar tu prestación por desempleo si aún tienes días de vacaciones por disfrutar

Ya no tienes excusa para no disfrutar del verano y pegarte unas buenas vacaciones de última hora a un precio increíble.