Los originales vaqueros con abertura lateral de Shein que volverían locas a las influencers

Las modas van cambiando continuamente y lo que en una temporada podía ser toda una tendencia, puede quedar desfasado en la siguiente. A día de hoy, las figuras públicas o los influencers tienen un gran peso a la hora de marcar las diferentes tendencias, y si no que se lo digan a este pantalón de Shein que ha conseguido ponerse en el punto de mira.

Cuando una prenda consigue viralizarse, suele ser a raíz de alguna foto en redes o después de que algunas influencers posen con ella en sus cuentas de Instagram. No está de más echar un ojo a las figuras más conocidas para darse cuenta de las tendencias que marcan el mundo de la moda en la actualidad.

Los jeans con abertura lateral y perlas de Shein que son toda una innovación

Si las influencers consiguen marcar tendencia, este pantalón será todo un hit de temporada cuando lo descubran. No es la primera vez que una influencer consigue hacer viral un look, prenda o estilo con alguna de sus publicaciones y esto es precisamente lo que ocurriría si posaran con estos pantalones vaqueros de Shein que estamos seguros de que no tardarán en agotarse.

No solo se trata de una prenda de lo más innovadora y original, sino que además es de lo más versátil tanto para looks desenfadados como para otros más especiales. Se trata de unos bonitos vaqueros acampanados de tiro alto, algo sencillo y tradicional, si no fuera por algunos de los detalles que lo convierten en una prenda completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

Por un lado, cuentan con un bonito acabado de perlas a lo largo de todo su diseño que le dan un toque de lo más elegante y diferente a la prenda. Sin embargo, el punto estrella de estos jeans es sin duda la gran abertura lateral que podemos encontrar en cada uno de sus laterales con un toque sugerente y favorecedor.

Están confeccionados con un tejido de 73% algodón, 18% Poliéster y 9% Viscosa y cuentan con un cierre tradicional de cremallera y botón; así como trabillas para añadir un cinturón. Podremos encontrarlo tanto en la página web de Shein a un precio de tan solo 30 euros. ¡No tardará en agotarse!