Por culpa de Instagram, ahora queremos un sombrero, podemos conseguirlo en Zara

Nos gusta lucir divinas de pies a cabeza. Nos encanta pararnos frente al armario para elegir el outfit que nos vamos a poner, nos probamos mil y una prendas antes de tomar una decisión final. Una vez que lo hemos elegido, escogemos con cuidado los complementos que llevaremos.

Sinceramente, tenemos un antojo especial por los complementos de moda. Además, las tiendas de ropa más conocidas, como Zara, también llenan sus estanterías con artículos de invierno para abrigarse, como maxi bufandas, guantes o este clásico sombrero de Zara, uno de sus últimos lanzamientos de lo más popular.

Sombrero fieltro clásico Zara

La verdad es que el invierno llegó hace mucho tiempo, pero hasta ahora no se ha notado bastante fuerte, ¡el frío polar! En un abrir y cerrar de ojos hemos tenido que sacar toda nuestra ropa de invierno: guantes, bufandas, gorros, jerséis, abrigos... Tenemos todo lo necesario para no pasar frío en la calle, pero estos días, navegando en el sitio web de Zara y mirando fotos de nuestros influencers de moda favoritos, nos dimos cuenta de que nos faltaba un accesorio de invierno para darle un toque chic a nuestros atuendos. Echábamos de menos un sombrero de fieltro clásico como este de Zara.

Con lo que nos gusta estar a nosotras a la moda y utilizar las últimas tendencias, ¿cómo no habíamos caído en este accesorio? Personalmente, creemos que da al look otro rollo. Además, usar un sombrero tan elegante no solo llamará la atención de con quien te cruces por la calle, sino que también te mantendrá la cabeza abrigada.

Por daros algunos detalles: este sombrero de fieltro está fabricado 100% en lana, tiene el ala ancha y está disponible en dos colores muy bien combinables como son el negro y el tostado. Además, el sombrero negro tiene una franja decorativa del mismo color y el sombrero beige tiene una combinación a contraste. Zara tiene este gorro clásico, perfecto para el invierno, en dos tallas, S y M, y ambos colores por el precio de 25,95 euros.