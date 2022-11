Este pantalón ancho de Zara es el último gran éxito para estas Navidades

Es una auténtica fantasía descubrir prendas tan increíbles en formatos low cost, siempre nos han encantado los pantalones estilo hombre. Muchas veces hemos recomendado usar este tipo de pantalones en lugar de vestidos tanto para eventos importantes como para el día a día.

Pero tenemos que decir que no hemos visto nada tan notable hasta ahora. Zara sabe hacer bien las cosas, sin duda lo hemos visto en este lanzamiento que llega justo para la época de las cenas de empresa, comidas con familiares o tomar algo con las amigas, en resumen, cuando más lo necesitamos.

Pantalón full length Zara

Se trata de unos pantalones de cintura alta con un diseño full lenght muy favorecedor. Su estampado y diseño aportan elegancia a esta prenda, con bolsillos laterales en la parte delantera y bolsillos de parche en la parte trasera. Confeccionados en una mezcla de viscosa, poliéster y elastano, tienen un tacto muy agradable y una caída especial.

Tienen un diseño muy estiloso que no escatima en tendencias de moda. Se cierran con cremallera frontal y botón y está disponible color azul tinta con un estampado escocés de lo más original. Por ejemplo, puedes llevarlo con blusas y camisetas blancas lisas y tendrás un look muy bonito y elegante que seguro te ayudará mucho.

Lo mejor de este pantalón no es solo su diseño, sino también su precio. Por solo 26 euros tendrás una nueva prenda colgando de tu armario que pasará a formar parte de tus favoritos. Estamos seguras de que, según los recibas o vayas a por ellos a tienda, no querrás quitártelos ni un solo día. Los encuentras desde la talla XS hasta la XXL. El Black Friday es la mejor época para que lo compres, estás a tiempo de hacerlo y no nos gustaría que te arrepintieras de no haberlo comprado.