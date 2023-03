El pantalón blanco recto de Zara que ha sorprendido a los expertos en moda

Hay ciertas prendas que nada más lanzarse consiguen llamar la atención de muchos y llegan incluso a convertirse en todo un hit de ventas. Otras de estas prendas consiguen marcar tendencia y comenzamos a verla en los mejores outfits de las influencers más reconocidas. Zara ha sido muchas veces todo un referente y esta vez no ha sido menos.

Cuando una prenda o complemento llama la atención de los expertos en moda, es porque realmente merece la pena y no debes tardar en añadirla a tu fondo de armario porque, normalmente, no suelen tardar en agotarse. Si quieres ir a la última y apostar por prendas con una gran calidad de diseño, no te puedes perder esta propuesta de Zara.

El pantalón blanco recto de Zara que va camino de convertirse en todo un bestseller

Si una prenda llama la atención, como bien hemos dicho, es porque realmente merece la pena, y esto es precisamente lo que ha ocurrido con estos pantalones rectos de Zara. No solo son una prenda favorecedora que sienta genial junto con tus outfits más formales, sino que además tienen un precio bastante asequible.

En cuanto a diseño, pueden parecer una prenda de lo más sencilla, pero sus formas y detalles lo convierten en una opción de lo más favorecedora que conseguirá quedarte como un guante. Se trata de unos bonitos pantalones rectos blancos con tiro alto que afinan tu cintura y estilizan tu figura.

Cuentan con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en la zona de la espalda. Son unos pantalones de pernera recta con un acabado en vuelta en la parte del bajo. El cierre es seguro y se ajusta a la perfección a tu cuerpo, cuentan con cremallera, botón interior y gancho metálico.

Si estos pantalones han conseguido llamar la atención de los expertos, es por algo, y es que son los pantalones rectos tobilleros definitivos para conseguir los looks más elegantes y formales. Podrían servir incluso para comuniones u otras ceremonias y desde luego que te vendrán genial para tu fondo de armario. Podrás encontrarlos en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 29,95 euros.